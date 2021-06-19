النصر السعودي.. بداية قوية في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

أكد نادي النصر السعودي حضوره الجيد في أول ظهور خليجي له في تاريخه في مشاركته في بطولة الأندية الخليجية المقامة حالياً في ضيافة نادي شباب الأهلي، والتي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري بمشاركة 5 أندية خليجية.

كاد النصر أن يحقق المفاجأة بالفوز على شباب الأهلي، حيث وصلت النتيجة قبل النهاية بدقائق إلى التعادل 84-84، وهو مؤشر يؤكد أن «العالمي» لن يكون صيداً سهلاً في النسخة رقم 40.

وقال وجدي مخلوف مساعد مدرب فريق النصر: قدمنا مباراة افتتاحية مناسبة في ظل الظروف التي مر بها الفريق قبل انطلاق المنافسات من انضمام ثلاثي المنتخب قبل انطلاق المنافسات الخليجية بقليل، والتحضير للبطولة لم يكن بالطريقة المثالية التي كنا نتمناها حيث انضمت عناصر قبل وصولنا إلى دبي بـ3 أيام.

وأضاف: هدفنا الوصول للدور الثاني من البطولة، وخلال المباريات المقبلة سوف نصل للمستوى المتميز بعد حدوث الانسجام المناسب مع المباريات المتتالية.

وعن الظهور اللافت مؤخرا للعالمي مؤخراً والتتويج باللقب السعودي قال: نقوم بتجهيز الفريق منذ 5 سنوات، وتم استقطاب لاعبين جدد لعناصر الفريق من محليين وأجانب يتناسبون مع اللعبة بالسعودية.

وأضاف: تأثرنا بخروج اللاعب الأمريكي نتيجة الأخطاء الشخصية الـ5 قبل نهاية المباراة حيث وصلنا في المباراة إلى التعادل في الربع الرابع 84-84، ولكن خطف شباب الأهلي اللقب في النهاية، ومستويات البطولة قوية بدليل ما شاهدناه من مباريات حتى الآن.

