حلم لوكتي في أولمبياد خامس يتبخر

واشنطن (أ ف ب)

تبخّر حلم السباح الأميركي راين لوكتي بخوض أولمبياد خامس في مسيرته، بعد خسارته الجمعة في نيبراسكا سباق 200 م متنوعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى ألعاب طوكيو الشهر المقبل.

وبرغم تكهنات حول عدم خوضه الألعاب مرة جديدة، قال لوكتي البالغ 36 عاماً: أريد الاستمرار في السباقات، في التصفيات المقبلة سأكون في الأربعين، سأحاول.

وتوّج لوكتي بـ12 ميدالية أولمبية، بينها 6 ذهبيات، في أربعة أولمبيادات سابقة، ليصبح ثاني سباح الأكثر تتويجاً في تاريخ الألعاب، بعد الأسطورة وزميله السابق مايكل فيلبس.

وأحرز لوكتي فضية 200 م متنوعة في لندن 2012، وحل خامساً في ريو 2016 حيث عرف فضيحة لفّق فيها رواية سلب بعد إيقافه مخموراً، هرب منها الرعاة وأوقف عشرة أشهر، تلا ذلك إيقافه لمدة 14 شهراً بعد تلقي جرعة فيتامينات ممنوعة في مايو 2018. كان العام الذي خضع فيه لعلاجه من إدمان الكحول، مقرراً أن حياته "يجب أن تتغيّر".

قال: اعتقد انه أهم لقاء سباحة في مسيرتي، أردت إثبات الكثير للجميع باني تغيّرت، أنا شخص جديد، حياتي تغيّرت بشكل كبير.

ولا يزال لوكتي يحمل الرقم العالمي في سباق 200 م متنوعة (1:54.00 دقيقة) في بطولة العالم 2011، لكنه سجل 1:59.67 الجمعة ليحلّ سابعاً في سباق أحرزه مايكل أندرو البالغ 22 عاما بزمن 1:55.67 دقيقة.