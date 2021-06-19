مدرب «الفرسان» يبرر ظاهرة «النقطة 78» في «خليجي السلة»!

علي معالي (دبي)

عند النقطة 78 توقف فريق شباب الأهلي كثيراً في مباراته مع النصر السعودي في أولى مباريات الفريقين في خليجي 40، وكادت المباراة أن تضيع من بين يدي «الفرسان» في الدقائق الأخيرة من الربع الرابع في المباراة، ووصلت النتيجة إلى 84- 84، ولكن خبرة لاعبي شباب الأهلي نجحت في حسم المباراة 98 مقابل 93، وهي أول مباراة خليجية في تاريخ الفريق السعودي في المقابل يبحث شباب الأهلي عن استعادة اللقب.

وعن ذلك، علق أحمد عمر مدرب الفريق، وقال: وصول بعض اللاعبين إلى الخطأ الفني الشخصي رقم 4، كان له تأثيره السلبي على الفريق والتشكيلة في الوقت الأخير من اللقاء، أضف إلى ذلك عدم توفيقنا في الناحية الهجومية، حيث اعتمد الفريق السعودي على دفاع المنطقة، وأهدرنا الكثير من التصويبات على السلة ولم نلعب بطريقة مناسبة مع دفاع المنطقة لفريق النصر، والنقطة الثالثة في هذا الجانب كانت بخصوص دفاعنا منحنا للمنافس الفرصة لتسجيل العديد من النقاط الثلاثية وبصورة سريعة، وبالتالي الفارق الذي تقدمنا به مع نهاية الربع الثالث، والذي وصل إلى 12 نقطة ضاع سريعاً خلال أول 5 دقائق من الربع الرابع لتصل النتيجة إلى التعادل 84- 84.

وأضاف: نجحنا في النهاية في تنظيم الصفوف وتفوقنا في النهاية، وهناك أخطاء ظهرت في صفوفنا قبل لقاء الأهلي البحريني اليوم، ومن الواضح أن الفرق الأربعة الأخرى المشاركة في البطولة مستوياتها قوية للغاية ومتقاربة، وهو ما سيجعل للنسخة 40 رونقها الفني القوي على أرض الملعب.

وأشار أحمد عمر إلى أن أول 20 دقيقة من اللقاء كان مستوى «الفرسان» جيد للغاية، حيث سجلنا 58 نقطة وكنا متميزين على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجحنا في إيقاف مصادر القوة في النصر السعودي، وكان الربع الثالث من المباراة ظهرنا بشكل متوازن ولم نكن في أحسن الحالات ولكن لم نفقد التوازن وكان فارق النقاط لصالحنا، وفي الدقائق الـ8 في الربع الرابع لعبنا بشكل سيء على الجانبين الدفاعي والهجومي، وهو ما جعل المباراة تصل إلى النتيجة 84 مقابل 84، وكانت لدينا مشاكل دفاعية وهجومية سوف نعمل على علاجها خلال المباريات المقبلة من البطولة التي تشهد مستوى متميز من جميع الفرق المشاركة.

وقال عمر: كان التسرع وعدم التركيز واضح في فترات من مباراة الفريق السعودي، وتوقعت أن يحدث ذلك أثناء المباراة ولكن لم أكن أريده أو أتوقعه يحدث قبل النهاية بقليل والسبب في ذلك من وجهة نظري لأننا تدربنا فقط خلال الفترة الأخيرة، ولم يكن لدينا إحساس المباريات الدولية تحديداً، ومع المباريات المقبلة سوف يتحسن الوضع ويزداد التركيز.

وأضاف: المباريات الافتتاحية تكون صعبة دائماً، خاصة وأن الأجنبي تايلور يلعب مع زملائه للمرة الأولى والتجانس ليس بالصورة الكاملة، كما أنني توليت مهمة «الفرسان» منذ فترة بسيطة، ولكن الانسجام سوف يزداد مع اللقاءات المقبلة، وهي مباراة جاءت قوية بعد مجموعة تدريبات داخلية للفريق خلال الفترة القصيرة الماضية.

واختتم أحمد عمر: هدفنا أن نقدم مستويات قوية ومتوازنة في الدور الأول، وأن نستعيد إحساس المباريات وهدفنا الأساسي الوصول للدور النهائي، وأملنا كبير في إحراز اللقب خاصة وأن آخر 5 سنوات اللقب إماراتي ما بين شباب الأهلي 3 مرات، ثم الشارقة مرتين، وهدفنا استمرار الصورة الإيجابية لسلة الأندية الإماراتية.