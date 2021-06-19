معسكر نمساوي للهلال السعودي

الرياض(د ب أ)

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على بدء الاستعداد للموسم الجديد، في النمسا التي ستحتضن معسكر الفريق اعتباراً من 12 يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة «عاجل» الإلكترونية السعودية اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتجمع لاعبو الهلال في الرياض قبل بدء المعسكر، للخضوع للفحوص الطبية المعتادة قبل بداية كل موسم، حيث سيتم عمل قياسات بدنية ولياقية لكل لاعب على حدة، لوضع البرنامج المناسب لكل لاعب.

وسيتضمن المعسكر الخارجي لفريق الهلال خوض عدد من المباريات الودية، تمهيداً للموسم الجديد، حيث سيسعى الجهاز الفني على استغلال تلك المباريات في الوقوف على مدى جاهزية لاعبيه قبل بدء الموسم الجديد، كما ستكون المباريات الودية مفيدة للجهاز الفني للفريق في التأكد من استيعاب اللاعبين لأفكاره وخططه وتكتيكاته، التي يعتزم تطبيقها في الموسم الجديد.

أما في النادي الأهلي، فقد جرى الاستقرار على مدينة طبرقة التونسية لاحتضان استعدادات الفريق لبدء الموسم الجديد.

وأنهت إدارة الكرة بالأهلي كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر الذي سينطلق الشهر المقبل بتونس، ويتضمن خوض عدد من المباريات الودية مع فرق تونسية.