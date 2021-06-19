دعم «الأبيض» أولوية.. «الرابطة» تناقش «أجندة» الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت رابطة المحترفين الإماراتية مقترح أجندة بطولات المحترفين لكرة القدم للموسم المقبل 2021-2022، وذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس الذي عقدته مع المديرين التنفيذيين في الأندية، في إطار مبدأ التعاون وتوحيد الرؤية مع شركاء النجاح لتحقيق الأهداف المحددة وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030.

أقيم الاجتماع «الخميس»، بحضور حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين ورئيس اللجنة الفنية، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي الأندية الـ 14 التي ستشارك في الموسم المقبل 2021-2022.

وتم في الاجتماع مناقشة مقترح أجندة الموسم الرياضي المقبل بحضور ممثلي الإدارات الفنية بالأندية، والذي تم إعداده عبر عدة اجتماعات تنسيقية مع اتحاد الكرة، ومراعاة لطلبات مدرب المنتخب ولجنة المنتخبات أن يبدأ الموسم في 19 أغسطس المقبل قبل انطلاق التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وفيما طلبت الأندية دراسة بعض الملاحظات لمناقشتها خلال 48 ساعة القادمة ثم إرسالها للرابطة التي ستناقشها بدورها مع اتحاد الكرة.

وأكدت الرابطة والأندية أهمية دعم مسيرة المنتخب كأولوية وطنية، ووفق الغايات التي تتطلع لها منظومة الاحتراف في كرة القدم الإماراتية ليكون "الأبيض" في الواجهة القارية والعالمية.كما تم في الاجتماع الاطلاع على تحضيرات الجمعية العمومية المقرر إقامتها في 27 يونيو الجاري، وتمت مناقشة مقترحات الأندية بخصوصها.

وتطرق الاجتماع إلى مشاريع التراخيص والتطوير، من خلال تقديم شرح مفصل للعملية الرئيسية للموسم المقبل لدورة الترخيص 2021-2022، واستعراض تقرير الترخيص المحلي للموسم المقبل أيضاً. كما تم عرض تحديث برنامج بناء القدرات الذي تنظمه الرابطة لتأهيل العاملين في قطاع كرة القدم، وتحديداً مستجدات دورة المديرين التنفيذيين ودورة مديري الموارد البشرية.

كما تم الاطلاع على مستجدات الوحدتين الثالثة والرابعة والخاصة بمديري التسويق ومديري المنصات الرقمية. ورفع الاجتماع توصية بتعيين المدقق الخارجي المستقل للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الجاري، على أن يتم الاعتماد النهائي في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

كما رفع توصية بتجديد عقد الوكيل الضريبي الحالي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتباراً من 1 يوليو المقبل وذلك بعد أن أظهر استبيان الرأي نسبة عالية للرضا العام عن خدمات الوكيل الضريبي.

وكان حسن طالب المري، قد افتتح أعمال الورشة بكلمة رحب فيها بالحضور من ممثلي الأندية وشكرهم على جهودهم، وقال: هذا اللقاء الذي يجمعنا في ختام موسم مميز للغاية، تكلل بالنجاح بفضل مجهوداتكم خلال وقت استثنائي عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، أثمر تقديم مستوى فني قوية وتنافس مفتوح في كافة مسابقات المحترفين، بما انعكس على مستويات سفراء الوطن الذين قدموا أداءً مميزاً في دوري أبطال آسيا.

وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لتهنئة أسرة الكرة الإماراتية على صعود منتخبنا الوطني إلى الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وهو الأمر الذي تحقق بفضل الجهد الذي بذلته الأندية بالمقام الأول وتمت ترجمته بالحضور القوى والمتنوع للاعبين من مختلف الأندية في تشكيلة شابة ممزوجة بالخبرة سيكون لها شأن كبير في الفترة المقبلة.

وتابع: نلتقي اليوم لمناقشة أجندة الموسم الرياضي الجديد، وكلنا ثقة أن التعاون والعمل الدؤوب سيستمر ويتضاعف من أجل مصلحة الكرة الإماراتية ومواكبة التطلعات المأمولة، على أن يكون تمثيلها في المسابقات الخارجية من الأهداف الرئيسية بما يصب في صالح الجميع والحرص على إعلاء راية الوطن في المحافل الخارجية.

وختم: نؤكد دائماً أن أبواب التواصل مفتوحة في جميع الأيام وليس خلال هذا اللقاء فقط، وأن الجوانب الفنية التي نسعى لتحقيقها لا يمكن الوصول لها دونكم أنتم شركائنا الأساسين في النجاح، متمنين التوفيق للجميع في الموسم المقبل.

من جانبه، عبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، عن تقديره لجهود الأندية التي تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار خصوصاً في هذه المرحلة التي تجاوزنا خلالها موسماً استثنائياً وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل ما أولته دولتنا من دعم واهتمام ورعاية صحية للجميع، إلى جانب إدراك أهمية هذه المرحلة التي نستعد فيها لانطلاق الموسم الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار مسيرة منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث جاءت انتصاراته الأخيرة وتأهله للمرحلة الحاسمة، لتعكس المستوى المميز الذي وصل إليه بفضل التنافس والوجوه التي قدمتها الأندية خلال الموسم الماضي وبدعم جهود القائمين عليه فإنه يمثل خلاصة عمل منظومة احترافية كاملة تسعى للوصول بالكرة الإماراتية نحو المزيد من الإنجازات والتفوق.