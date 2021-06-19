4 مباريات تدشن كأس العرب للشباب في القاهرة غداً

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق غداً «الأحد» بالعاصمة المصرية القاهرة، منافسات النسخة السابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي منتخب الإمارات للشباب بنظيره منتخب جيبوتي في الثامنة مساء ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية، فيما يلعب المغرب وطاجيكستان في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

ويقص منتخب مصر «المستضيف» شريط البطولة بلقاء النيجر في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، على أن تستكمل مباريات الجولة الأولى الاثنين بإقامة أربع مباريات أخرى في المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث يلتقي السنغال ولبنان، العراق وجزر القمر، تونس واليمن، والسعودية، وأوزبكستان.

وتوجت 5 منتخبات بألقاب كأس العرب للشباب في النسخ الست الماضية بداية بالعراق في النسخة الأولى بالمغرب عام 1983، والسعودية في النسخة الثانية بالجزائر 1985، والمغرب في النسختين الثالثة بالعراق 1989، والرابعة التي استضافها في 2011، فيما توج منتخب تونس بلقب النسخة الخامسة 2012 بالأردن، ونال منتخب السنغال «الضيف» لقب النسخة السادسة والأخيرة بالسعودية في السعودية 2020.

ويتطلع «أبيض الشباب» إلى ظهور إيجابي في البطولة المرتقبة، بعدما شهدت المشاركة في النسخة الماضية 2020 وداعه المبكر من الدور الأول بعدما حصد 4 نقاط في المجموعة الرابعة، بالتعادل مع السنغال 0-0، والخسارة أمام ليبيا 1-2، والفوز على السودان 2-0. ويعد منتخبنا للشباب الحالي 2003، والذي جرى تكوينه منذ فترة كمنتخب بديل «ب» لمنتخب الشباب مواليد 2001 «الأولمبي ب»، والذي فشل في التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 والتي جرى إلغاؤها لاحقاً.

وشارك منتخب الشباب مواليد 2003 خلال فترة التكوين والإعداد في دوري ودية في إيطاليا، ومن المنتظر أن يمثل المنتخب بعد انضمام العناصر المميزة من لاعبي منتخب الناشئين 2004 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2022.

وأسندت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة مهمة الإدارة الفنية لأبيض الشباب الحالي للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي «ب»، بقيادة الإسباني الإسباني فرانك أورتيجا بجانب فيصل الطاهري مدرباً مساعداً، وزكريا أحمد مدرباً للحراس.