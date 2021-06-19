العائلة سبب ضياع هازارد!

بروكسل (د ب أ)

انتقد المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، بشدة لاعبه السابق وقائد المنتخب البلجيكي إيدين هازارد. وفي تصريحات لإذاعة «توك سبورت» الإذاعية الإنجليزية، قال مورينيو: الحقيقة عن إيددين هازارد؟ الحقيقة هي ما تراه منه وهي أنه لاعب رائع ذو تدريب سيئ، وبمقدورك أن تتخيل إلى أي مدى يمكن أن يصبح جيداً إذا اتخذ نهجاً أكثر احترافية".

كان مورينيو درب نجم هجوم المنتخب البلجيكي إبان احترافه ضمن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في الفترة بين عامي 2013 و2015.

وأكد مورينيو أن هازارد «30 عاماً» إنسان عائلي يركز بشدة على أقاربه وحياته الهادئة، وفي الواقع هو لا يتناسب مع هذا الجيل من اللاعبين.

وأضاف مورينيو «58 عاماً»: عندما يذهب هازارد إلى ساحة التدريب كل صباح، فإنه لا يعمل كثيراً، وعندما يدخل الملعب، فإن ما تراه ليس نتاج عمل أسبوع، بل هو نتاج موهبته.