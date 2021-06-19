إحماء مقدونيا الشمالية «سيرك يورو 2020»!

مراد المصري (دبي)

تناقلت الجماهير ووسائل الإعلام لقطات إحماء منتخب مقدونيا الشمالية قبل ضربة بداية مواجهة أوكرانيا في كأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2020»، وذلك لما حملته من الغرابة في التدريبات المستخدمة وتحديداً حمل الكرة بالقمع، بما وصفته صحيفة «ماركا» الإسبانية الشهيرة بكونها أشبه بـ «السيرك».

واعتبرت المواقع الإخبارية والجماهير أن الإحماء الخاص بمنتخب مقدونيا الشمالية فريد من نوعه وهو ما جعلها تتناقل الفيديو والصور على نطاق واسع دون تفسير لما كان يجري.

يتولى المدرب المحلي إيجور أنجيلوفسكي مهمة تدريب منتخب مقدونيا الشمالية في «يورو 2020»، وكلاعب خاض مسيرته بالكامل داخل بلاده. منتخب مقدونيا الشمالية الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة كروية كبرى خسر أول مباراتين في «يورو 2020»، لكن ما زال أمامه فرصة المنافسة على مقاعد أفضل أصحاب المركز الثالث.