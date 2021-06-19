«كريستيانو».. رابع أكبر دولة في العالم!

مراد المصري (دبي)

أصبحت بعض الحسابات تزاحم دول من ناحية عدد المتابعين لها بعدما وصل الحساب الرسمي للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يحمل اسم «كريستيانو» يمتلك 300 مليون متابع، وهو من ناحية تعداد السكان في العالم يعتبر بالمركز الرابع لو كان دولة حقيقية!

أصبح رونالدو أول رياضي في العالم يصل حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي إلى 300 مليون متابع وهو حساب كريستيانو في «إنستجرام».

كسرت وسائل التواصل الاجتماعي الحدود الجغرافية كما نعرفها على أرض الواقع ولو كان حسابه دولة لاحتل المركز الرابع من ناحية التعداد السكاني حالياً بـ 300 مليون شخص. الصين تحتل المركز الأول بنحو 1.397 مليار نسمة والهند ثانياً بـ 1.339 مليار نسمة وأميركا بالمركز الثالث بـ 332 مليون نسمة.

تجاوز حساب رونالدو الذي يخوض منافسات كأس أوروبا حالياً يتخطى أكبر دولة أوروبية من ناحية عدد السكان بأكثر من الضعف وهي روسيا بـ 142 مليون نسمة.

تقرير سابق كشف أن أرباح رونالدو من حسابه للتواصل الاجتماعي يدر عليه سنوياً نحو 47.8 مليون دولار سنوياً وهو ما يتجاوز راتبه السنوي من اللعب في صفوف يوفنتوس الذي يقدر بنحو 36 مليون دولار.

رونالدو سيكون على الموعد اليوم لقيادة البرتغال بمواجهة ألمانيا في النهائيات الأوروبية، وهو يسعى لكسر عناد الوصول إلى شباك «المانشافت» في أربع مواجهات سابقة.

عبر موقع تبادل الصور «إنستجرام»، بحصده نحو 47.8 مليون دولار سنوياً، وهو أكثر مما يتقاضاه من ناديه «البيانكونيري» بـ14.8 مليون دولار تقريباً.