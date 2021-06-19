«الأولمبياد الخاص الإماراتي» يتعاون مع «عربي» الريشة الطائرة

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية جديدة مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة ومقره الرسمي مملكة البحرين، بهدف تبادل الخبرات حول تطوير رياضة الريشة الطائرة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص والمساهمة في النهوض بها.

تتضمن هذه الشراكة تنظيم برامج للتدريب النظري والعملي للاعبين والمدربين والفنيين المختلفين لضمان تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع والاهتمام بتطوير القدرات الرياضية لهذه الفئة الملهمة من شبابنا وبناتنا، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.

تمت مراسم توقيع الاتفاقية افتراضياً عبر المنصة الافتراضية «زووم»، بمشاركة وفد كل من الأولمبياد الخاص الإماراتي والاتحاد العربي للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجلس الرياضي العربي (اتحاد الاتحادات الرياضية العربية)، حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي والدكتورة سوسن حاجي تقوي، رئيسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: يسعدنا في الأولمبياد الخاص الإماراتي عقد هذه الشراكة مع الاتحاد العربي لريشة الطائرة، حيث نسعى دوماً لتمكين لاعبينا ونحرص على تأسيس اتفاقيات وشراكات استراتيجية، يكون لها الأثر الإيجابي في حياة أبطالنا من أصحاب الهمم وعائلاتهم. ستكون هذه الشراكة بمثابة خطوة نحو الأمام لتطوير هذه الرياضة المميزة وزيادة الإقبال عليها ضمن مجتمع الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات.

ومن جانبها، علقت الدكتورة سوسن حاجي تقوي، رئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة، خلال المناسبة قائلة: يسعدني ويشرفني توقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي والاتحاد العربي للريشة الطائرة التي تعد ثمرة للشراكة الناجحة التي بدأت بالبرنامج الصيفي الافتراضي لتعليم مهارات رياضة الريشة الطائرة لذوي الهمم.

وقالت: نتطلع من خلال توقيع مذكرة التفاهم لزيادة التعاون الثنائي بما يؤدي إلى تطوير لعبة الريشة الطائرة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص وإطلاق العديد من البرامج التطويرية والمساهمة في النهوض بكافة أركان اللعبة وهو ما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد العربي القائمة على دعم فئة أصحاب الهمم في المجتمعات العربية.

وأضافت: يطيب لنا في هذا المجال أن نشيد بالدور الذي تقوم به مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة الوزيرة شما المزروعي وفريق العمل بقيادة طلال الهاشمي المدير الوطني، معربين عن فخرنا بالنجاح التي حققته أبوظبي في استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019 والتي لا تزال حديث العالم حتى اليوم، لتوجيه دولة الإمارات رسالة إنسانية عالمية تستهدف تسليط الضوء على قضايا أصحاب الهمم وتفعيل الجهود الإقليمية الرامية إلى تمكينهم في كل دول المنطقة والعالم، إننا في الاتحاد العربي للريشة الطائرة نفتخر بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عبر تسخير كافة طاقات وخبرات الاتحاد العربي في الجانب الفني والرياضي لتمكين أصحاب الهمم والسعي لتطوير رياضة الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص، آملين أن تتكلل جميع تلك الجهود في تحقيق تطلعاتكم وأهدافكم.

وسيتم تفعيل هذه الاتفاقية على مدار العام، انطلاقاً من رؤية لأولمبياد الخاص الإماراتي التي تهدف إلى ترسيخ شراكات فعالة مع المؤسسات والهيئات الرياضية الإقليمية والدولية المختلفة في سبيل تحقيق رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع، وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الاهتمام ودمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع لإبراز كامل إمكانياتهم وقدراتهم عن طريق تطوير برامج قيادية، رياضية وفنية وتبادل الخبرات الرياضية للاحتفاء بقدراتهم وإنجازاتهم وترسيخ رؤية جديدة من الدمج للجميع، وذلك انطلاقاً من إستراتيجية الأولمبياد الخاص الإماراتي 2018-2021 ورؤيته التي تهدف لتمكين ودمج أصحاب الهمم.