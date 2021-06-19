18 خيلاً تتنافس على كأس الوثبة في فرنسا وإسبانيا

مونتبان (الاتحاد)

يحتضن مضمار مونتبان الفرنسي عصر غدٍ «الأحد»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز بري فرناند فلوتيه لمسافة 2250 متر البالغ جائزته 12.000 يورو، برعاية مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويشارك في السباق (11) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «فلاش دو فاوست» لجاي نيفنس، و«رايسك توت» لاستيفان شازيل، و«أتش أم صنديد» لندا موصلي، و«سبيليا» لإسطبلات أم إل، وربما تأتي المفاجأة من الخيول الجديدة.

وتعود سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، برعاية المهرجان العالمي، إلى مضمار دو أنتيلا في مقاطعة جاليسيا الإسبانية، الذي يحتضن السباق البالغ طوله 1600 متر، وجائزته (5,000) يورو، وتشارك فيه (7) خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وتنافس في السباق 7 خيول، «رانشا فاي»، و«لوكودوسر»، و«جي أل كاردالي»، و«أر الكسير»، و«جوليتا»، و«سيك جنيس»، و«آبي يادث أرفان».