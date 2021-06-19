«الجودو» يتسلم إرشادات «أولمبياد طوكيو» الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

تسلم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو كتيب الاتحاد الدولي للجودو الخاص بالإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية والقيود المفروضة على الحركة خلال أولمبياد طوكيو، بسبب جائحة كورونا، والتي أكدت على ضرورة مراقبة صحة المشاركين يومياً بقياس درجة الحرارة، مع التأكيد على ضرورة حمل البطاقات الصحية الصالحة قبل الدخول لليابان (PVC) وحمل بطاقة الهوية والاعتماد (PIAC)، الصادرة من اللجنة المنظمة خلال فعاليات الأولمبياد.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، عقب اجتماعه مع ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو: حرصت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، على ضرورة توفير أقصى درجات السلامة للمشاركين في دورة طوكيو مع الالتزام بالضوابط الصارمة التي تسهم في سلامة المشاركين ونجاح الأولمبياد.

وكشف الدرعي أن قرارات الاتحاد الدولي تضمنت الموافقة على إقامة بطولة العالم المقبلة في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان في 2022، وتلقى منتخبنا دعوة المشاركة من عزيزجون كاميلوف رئيس الاتحاد الأوزبكي، عقب تسلمه علم البطولة عقب انتهاء بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست.

وقال الدرعي: أولمبياد طوكيو يشهد للمرة الأولى إقامة البطولة المختلطة لمنتخبات الجودو، التي تمت تجربتها في بطولة بودابست الأخيرة، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو المقبل في طوكيو عقب بطولة الفردي للجودو الرئيسية.

وأضاف: لا بد من الإشادة بمشاركة فريق اللاجئين في الأولمبياد، والذي مثل خير هدية للاجئين الذين يحتفلون باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، وأنها لمناسبة أن نشكر فيها رئيس الاتحاد الدولي للجودو صاحب الفكرة التي أسهمت في مشاركة فرق الرياضيين الأولمبيين اللاجئين في الأولمبياد، والذي يضم 29 من الرياضيين في مختلف الألعاب من مختلف دول العالم.