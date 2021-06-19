تشيلسي يُغري الإنتر من أجل حكيمي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي مفاوضاته مع نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل الحصول على توقيع النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، خلال «الميركاتو» الصيفي المقبل، ووصل اهتمام «البلوز» بهذه الصفقة إلى درجة أنه اقترح إدخال لاعبين، بالإضافة إلى مبلغ من المال، من أجل تقليل سعر النجم المغربي.

وذكر موقع «جول» العالمي أن اللاعبين المقترحين هما الظهيران ماركوس ألونسو وديفيد زاباكوستا. وكان ألونسو هدفاً قديماً لبطل الدوري الإيطالي، بينما زادت قيمة زاباكوستا بعد إعارته لفريق جنوة الإيطالي.

وأضاف الموقع أن النادي الإيطالي طلب 80 مليون يورو مقابل الاستغناء عن حكيمي (22 عاماً).

وفي المقابل، دخل نادي باريس سان جيرمان في منافسة قوية مع تشيلسي من أجل ضم حكيمي الذي كان أحد أبرز الأوراق الرابحة في تشكيلة أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للإنتر، والفائز ببطولة الدوري الإيطالي.

ونشطت المفاوضات بين النادي الباريسي والبلوز، بعد أن كانت تجمدت مؤخراً، وقدم سان جيرمان عرضاً جديداً قيمته 65 مليون يورو، ولكن إدارة النيراتزوري رفضته أيضاً.

وتستهدف إدارة تشيلسي من وراء التعاقد مع حكيمي، توفير عنصر من طراز عالمي، وقادر على تدعيم خط الهجوم بانطلاقاته الخطيرة من مركز الظهير الأيمن، ولكنها تعلم في الوقت نفسه أن صفقة حكيمي أقل أهمية من المهاجم الذي تبحث عنه، بعد فشل مفاوضاتها مع الإنتر من أجل ضم الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو.

ولم تتوقف إدارة تشيلسي عن فتح قنوات اتصال مع كل من النجم الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والنجم الدولي الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي، وهذان اللاعبان تحديداً، سيلزمان رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي بفتح خزائنه للموسم الثاني على التوالي، للصرف على شراء نجوم سوبر.

