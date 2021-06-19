مارادونا يسجل حضوره في «يورو 2020»!

مراد المصري (دبي)

يسجل النجم الأسطوري الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا حضوراً في منافسات كأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2020»، متمثلاً بالأقنعة التي تحمل صورته والهتافات التي أطلقتها الجماهير الاسكتلندية قبل مواجهة إنجلترا، خصوصاً في ظل ذكريات إنجلترا السيئة أمام الأرجنتيني الذي أخرجهم من مونديال 1986.

فقد ارتدى العديد من مشجعي اسكتلندا أقنعة تحمل صورة الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، وذلك خلال تواجدهم على مدرجات ويمبلي في لندن كنوع من المداعبة للمنتخب الإنجليزي الذي خرج على بسببه في مونديال 1986.

جماهير اسكتلندا قامت بترديد أناشيد خاصة لمارادونا تتغنى بما قام به أمام إنجلترا في مونديال 1986، وتحديداً الهدف الذي سجله بيده في مرمى الحارس الإنجليزي شيلتون.

وتخطى الأمر في روح الفكاهة إلى ارتداء مشجعين لقمصان مطبوع عليها صوره أو نسخة من قميص الأرجنتين في مونديال 1986.

مارادونا يمتلك علاقة خاصة مع اسكلتندا، حيث سجل أول أهدافه الدولية بقميص المنتخب الأرجنتيني أمامهم في جلاسكو في عام 1979، وله صورة محفورة في الذاكرة وهو يرتدي قميص اسكتلندا بعد نهاية اللقاء.

سبق أن نال مارادونا تكريماً خاصاً في حفل افتتاح منافسات كوبا أميركا المقامة حالياً في البرازيل بالنظر لكونها أول بطولة تقام عقب وفاته.

