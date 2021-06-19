لوكاتيللي يرفض «الثرثرة» بشأن مستقبله!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لفت النجم الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيللي (23 عاماً) لاعب ساسولو ومنتخب «الآزوري»، الأنظار بشدة خلال مباراتي منتخب بلاده الأوليين في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بأدائه المتميز، وهدفيه في مرمى منتخب سويسرا في الجولة الثانية للدور الأول من البطولة، وحصوله على لقب رجل المباراة.

أداء لوكاتيللي أثار اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى، ومنها يوفينتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي. ولكن هذا النجم الإيطالي الشاب يرفض الاستسلام للشائعات والكلام الكثير حول مستقبله، ولا يتعجل في الوقت نفسه اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا المستقبل، أو عن احتمال تعاقده مع أي من الأندية التي تسعى للحصول على خدماته.

ورداً على هذه التكهنات الدائرة بشأن مستقبله الكروي، صرح لوكاتيللي للصحفيين بأن شائعات الانتقال إلى أندية أخرى مجرد مناقشات لم ترق إلى مستوى المفاوضات المباشرة، وأنه سيقرر مصيره بعد انتهاء اليورو.

وعلق قائلاً: نحن نلعب الآن في بطولة مهمة للغاية ولا أريد سوى التركيز عليها، وما يعنيني حقاً هو ما يحدث على أرض الملعب في هذا البطولة، وكل ما عدا ذلك مجرد «ثرثرة» لا طائل من ورائها، ولا يساورني القلق بشأنها والحديث فيها لا يخدم في شيء.

وتابع لوكاتيللي: عندما تلعب في بطولة مهمة مثل هذه، فإنك لا تركز علي شيء سواها حتى يمكنك الوصول إلى أبعد مدى فيها، نحن نرى الأطفال وهم يرفعون أعلام الوطن في الشوارع، ونحن في طريقنا إلى ملعب المباراة، وهذا يكفي لكي نكون أكثر تركيزاً على ما يحدث في الملعب لأنه حقيقي وواقعي، وما خلاف ذلك مجرد «ثرثرة».