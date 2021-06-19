الزعابي يطارد «الحلم الأولمبي» في البرتغال

مراد المصري (دبي)

سيكون العداء سعود الزعابي أمام فرصة تحقيق الزمن المطلوب للحصول على بطاقة التأهل للألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، عندما يشارك غداً «الأحد» في سباق 1500 متر في بطولة براجا البرتغالية.

ويحتاج الزعابي لتسجيل زمن وقدره 3 دقائق و35 ثانية في السباق في حال أراد الحصول على بطاقة التأهل الأولمبي، وهو الذي يمتلك رقماً شخصياً يبلغ 3 دقائق و48 ثانية.

وسعى الزعابي لتحسين رقمه الشخصي من أجل المنافسة على الزمن التأهيلي الأولمبي، وهو الذي تواجد في إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي قبل خوض المنافسات في مدينة براجا البرتغالية على نفقته الشخصية، حيث سيكون ضمن قائمة تضم 32 عداءً من مختلف دول العالم.

ويمتلك الزعابي فرصة ثانية عندما يشارك في سباق آخر يقام ضمن بطولة في إسبانيا تقام يوم 29 يونيو الجاري في إسبانيا، قبل ختام الفترة التأهيلية للألعاب الأولمبية.