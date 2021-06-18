كورونا تحاصر كوبا أميركا

أسونسيون (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الخاصة بمسابقة كوبا أميركا لكرة القدم الجمعة، اكتشاف 65 حالة إيجابية بفيروس كورونا منذ بداية البطولة القارية، في البرازيل في 13 الشهر الحالي وتختتم في 10 يوليو المقبل.

وشددت اللجنة على انه تم إجراء 5458 اختبار "بي سي آر"، منها 5393 مسحة سلبية، مقابل 65 حالة إيجابية، من بينها 46 في الطواقم الفنية للمنتخبات والمنظمين والأطقم التحكيمية، و19 حالة للاعبين.

وأمام هذا الواقع، أكد اتحاد أميركا الجنوبية للعبة "كونميبول" أنه يطبّق بصرامة البروتوكول الصحي خلال التمارين والتنقلات، لخوض المباريات بهدف حماية المشاركين من فيروس كورونا، وأنه على تواصل مستمر مع السلطات الطبيّة في البرازيل.

وتم إنقاذ البطولة في اللحظة الأخيرة، فبعد قرار "كونميبول" سحب التنظيم من كولومبيا والأرجنتين، الأولى بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها إلى البرازيل التي تعاني بدورها من انتشار سريع للوباء.

وعارضت جهات عدة محلية إقامة البطولة في بلاد "السامبا"، لكن المحكمة العليا أنهت الاستماع بشأن المطالبة بعدم إقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من أصل 11 لصالح اقامتها.

وكان "كونميبول" تلقى في أبريل الماضي 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفاك" من أجل تلقيح المشاركين في كوبا أميركا ومسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سوداميركانا للأندية.