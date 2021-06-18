جيمس وشو يدعمان إنجلترا في موقعة ويمبلي

لندن (رويترز)

أجرت إنجلترا تغييرين على التشكيلة التي خاضت بها المباراة الأولى في بطولة أوروبا لكرة القدم، قبل مواجهة اسكتلندا في المجموعة الرابعة اليوم الجمعة، حيث أعادت الظهيرين ريس جيمس ولوك شو بينما أجرى ستيف كلارك مدرب الفريق الزائر أربعة تغييرات.

وفضل جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، الدفع بكيران تريبيير على يسار الدفاع في الانتصار على كرواتيا، لكنه عاد لطبيعته في هذا المركز بالدفع بشو، بينما سيلعب كايل ووكر في الجهة الأخرى.

وسيعزز وجود المدافع البارز كيران تيرني، الذي غاب عن هزيمة اسكتلندا المخيبة أمام التشيك في هامبدن بارك، والشاب الواعد بيلي جيلمور آمال الجماهير الاسكتلندية في تحقيق مفاجأة في ويمبلي.

كما دخل كالوم مكجريجور والمهاجم تشي آدمز أيضاً التشكيلة الأساسية، حيث تقابل اسكتلندا منتخب إنجلترا أكبر المرشحين للتأهل عن المجموعة، أمام نحو 20 ألف متفرج.

وقال ساوثجيت هذا الأسبوع إن قلب الدفاع هاري ماجواير تعافى تماماً من إصابة في الكاحل، لكنه سيقاوم فكرة الدفع به أساسياً أمام اسكتلندا.