شباب الأهلي يبدأ خليجي السلة بـ «النصر»

علي معالي (دبي)

بدأ شباب الأهلي خطوته الإيجابية الأولى لاستعادة لقب خليجي السلة «خليجي 40» بالفوز في المباراة الافتتاحية بنتيجة 98-93 على النصر السعودي في البطولة المقامة بصالة شباب الأهلي، وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري بمشاركة 5 فرق خليجية.

ويبحث «الفرسان» عن استعادة اللقب الغائب عنهم في النسختين الأخيرتين بعد تألق الشارقة والفوز بهما، وكان شباب الأهلي قد توج بـ3 ألقاب متتالية قبل أن يتوج الملك الشرقاوي بآخر لقبين، بينما يشارك النصر السعودي للمرة الأولى في البطولة الخليجية بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفرسان 58 مقابل 44 وكانت البداية قوية من شباب الأهلي بفضل الخبرات الكبيرة في صفوفه واتسع الفارق مع العالمي بفضل الرميات الثلاثية للفرسان.

وفي الربع الثالث حافظ شباب الأهلي تقدمه بفارق مُريح وصل في بعض الأوقات إلى 14 نقطة، وكانت هناك الكثير من التصويبات الخاطئة من جانب لاعبي النصر، في المقابل كانت حالة التركيز والتهديف أكثر من جانب «الفرسان».

وفي بداية الربع الرابع تقلص الفارق إلى 5 نقاط ثم 3 نقاط، ونقطة واحدة، ثم تحقيق التعادل 84-84، بعد استعادة العالمي للتركيز ونجاحه في العديد من التصويبات الثنائية والثلاثية، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي وفقد التركيز تماماً أسفل السلة، ولعبت خبرة «الفرسان» دورها في النهاية ليخرج فائزاً بالمباراة 98 مقابل 93.