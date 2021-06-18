لوف يطلب مزيداً من القادة أمام البرتغال





برلين (د ب أ)

يتعين على قائدي المنتخب الألماني لكرة القدم الظهور بأفضل صورة ممكنة، إذا أرادوا التغلب على المنتخب البرتغالي غداً السبت في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، حيث ينتظر أن يقوم جوشوا كيميتش بدور كبير، في الوقت الذي يعود فيه ليون جوريتسكا من الإصابة.

وقال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، لقناة "ماجينتا": نحتاج للمزيد من اللاعبين الأساسيين إذا أردنا التغلب على البرتغال.

وفي حديثه عن كيميش، أضاف لوف: إنه لاعب أساسي دائماً، ليس فقط لأنه متعطش للعب دائماً ولكن أيضاً بسبب جودته، ولكن بالطبع نريد لاعبين آخرين.

ويتواجد المنتخب الألماني في موقف صعب، بعد الخسارة في مباراته الأولى بالبطولة أمام المنتخب الفرنسي بهدف نظيف، عندما يواجه المنتخب البرتغالي، الذي فاز بمباراته الافتتاحية على المجر 3 / صفر.

وقال كيميش في مقابلة أخرى مع "ماجينتا": لسنا في أجازة هنا أو نخطط للرحيل مبكراً، الأمر متعلق بالفوز بالمباراة والتأهل".

وقال لوف إن البرتغال لديها أربعة أو خمسة لاعبين في خط الهجوم يقدمون مستويات عالية، وحذر من تكرار ما حدث أمام فرنسا: يجب أن نكون متيقظين في كل ثانية.

وقال المدرب إن ألمانيا يجب أن تهاجم أكثر وذلك بعدما صنع فريقه القليل من الخطورة على مرمى المنتخب الفرنسي.

وأضاف كيميتش: يجيب أن تكون لدينا ثقة في قوتنا، الأمر متعلق بالوصول للجودة في الملعب، يجب على الجميع أن يفكر أكثر في الهجوم في لحظات معينة، سيكون من المهم أن يكون هناك توازن في الدفاع وأن نشكل خطورة في الهجوم.نحتاج للتوازن الصحيح.

ولعب كيميتش مؤخراً في وسط الملعب ولكنه عاد لمركزه الأصلي الظهير الأيمن في مباراة ودية استعداداً لليورو وأمام المنتخب الفرنسي.

وقال لوف إن جوريتسكا سيعود بعد أن غاب لعدة أسابيع للإصابة، ليس كلاعب أساسي ولكن كلاعب بديل. وقال لوف: بالطبع هو خيار عظيم في الشوط الثاني، على الأرجح سيتم الدفع به بإمكانه مساعدة الفريق بديناميكياته وانطلاقاته.

وعاد أيضاً، سيرج جنابري لتدريبات المنتخب الجماعية في معسكره المقام في هرتسوجن آوراخ، وذلك قبل التوجه إلى ميونيخ التي تحتضن مباراة الغد أمام المنتخب البرتغالي حامل اللقب.

وظهر جنابري في التدريبات وركبته اليسرى ملفوفة برباط طبي، لكن لا توجد شكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة الغد.

وتضم قائمة لوف 24 لاعباً جاهزين للمشاركة، حيث يغيب لوكاس كلوسترمان لاعب لايبزج بسبب إصابة عضلية، كما يواصل يوناس هوفمان تدريباته المنفردة بسبب مشكلة في الركبة.