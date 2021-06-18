ديشامب يثني كثيراً على جريزمان

بودابست (د ب أ)

أثنى ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، على أنطوان جريزمان ووصفه "بأحد أعظم اللاعبين عبر التاريخ"، وذلك قبل المباراة المنتظرة للمنتخب الفرنسي أمام نظيره المجري غداً السبت، ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ويحتل جريزمان المركز الرابع في قائمة لاعبي المنتخب الفرنسي الأكثر تسجيلاً للأهداف، حيث سجل 37 هدفاً في 92 مباراة دولية.

وتصدر مهاجم برشلونة هدافي بطولة أمم أوروبا 2016 برصيد 6 أهداف، وفقط هاري كين هو من تمكن من التفوق على الأهداف الأربعة التي سجلهما جريزمان في كأس العالم لكرة القدم الأخيرة، التي أقيمت بروسيا وتوج بها المنتخب الفرنسي.

ويخوض جريزمان 50 مباراة متتالية مع المنتخب الفرنسي، عندما يشارك مع الفريق أمام المنتخب المجري في بودابست، وهي المباراة التي يمكن من خلالها أن يحجز المنتخب الفرنسي من خلالها مقعده في دور الستة عشر، خاصة وأنه تغلب على المنتخب الألماني بهدف نظيف في المباراة الأولى.

وأثنى ديشامب على لاعب أتلتيكو مدريد السابق، لمساهمته الكبيرة بشكل عام مع المنتخب الفرنسي، المرشح الأبرز للتتويج بلقب يورو 2020.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: علاوة على أنه يلعب مباريات متتالية، وهو شيئ رائع بالنسبة له، ربما لا يكون يبلغ 20 عاماً ولكنه يعتني بنفسه جيداً، إنه لاعب محترف تمكن من تفادي إصابات مختلفة كان من الممكن أن يصاب بها.

وأضاف: الإحصائيات تتحدث عن نفسها، يمكنك أن ترى تأثيره على المنتخب الفرنسي، من خلال أهدافه التي سجلها ومن خلال صناعته للأهداف.

وتابع: أضف إلى ذلك القدرة على تغيير المباريات والدفاع عندما نفقد الكرة، إنه أحد أعظم اللاعبين على مدار التاريخ في أوروبا والعالم.

وأكد أنه أحد قادتنا الفنيين، إنه لاعب يغير المباريات بالطريقة التي يتحرك بها، التحكم بالكرة الذي يمتلكه، والأهداف القادر على تسجيلها، وصناعته للأهداف، إنه لاعب هجومي، لاعب مبدع للغاية ولديه تلك القدرة للتفكير خارج الصندوق.