فيتسل ينتصر في «معركة أخيل»

كوبنهاجن (د ب أ)

قال أكسيل فيتسل لاعب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، إنه لم يكن يشك في أنه سيتعافى من قطع في وتر أخيل واللعب في يورو 2020 وقال في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الجمعة في معسكر المنتخب البلجيكي: المشاركة في بطولة أمم أوروبا الحالية كان دائماً هدفي.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف لم يكن معجزة، ولكن بالعمل الشاق، لم يكن من السهل تحفيز نفسي يومياً، وأضاف: ولكنني دائماً آمنت بهذا، مع بداية مايو بدأت الركض مجدداً.

وتعرض فيتسل لتمزق في وتر أخيل خلال مباراة مع فريقه بروسيا دورتموند بالدوري الألماني في يناير الماضي، وتواجد اللاعب أمس الخميس في الملعب للمرة الأولى منذ أن شارك كبديل في المباراة التي فاز بها المنتخب البلجيكي على الدنماركي 2 / 1، وقال: سرعة هذه المباراة كانت مرتفعة للغاية، ولكن كان من الرائع العودة للملعب، خمسة أشهر من الغياب وقت طويل للغاية، وحقيقة فوزنا بالمباراة في النهاية كان إيجابياً للفريق.

وأصبح هدف فيتسل الحالي هو "الحصول على بعض الدقائق للعب في آخر مباريات دور المجموعات أمام منتخب فنلندا يوم الاثنين وأن يون مستعد لخوض مباراة كاملة مرة أخرى في دور الستة عشر.

وقال فيتسل: كنت أتدرب لعدة أسابيع، أشعر أنني بحالة جيدة. ولكن من الممكن أن تتحرك الأمور بطريقة أسرع من المتوقع بالنسبة للاعب، حيث قال روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي اليوم الجمعة إن فيتسل، وكيفن دي بروين، وإيدين هازارد، الذي سافر وهو مصاب للمشاركة في اليورو، سيكونوا من بين التشكيل الأساسي للمرة الأولى أمام فنلندا.

وأوضح مارتينيز: أريد كيفن، أكسيل وأدين أن يلعبوا من البداية أمام فنلندا. ولكن هذا لا يعني أنهم الفريق الأساسي وأن هناك فريقاً ثانياً، وأضاف: إنها فرصة كبيرة لهم ليظهروا ما وصلوا إليه، نريد أن نشاهدهم يلعبون من البداية.

وقال مارتينيز أن احتمالية إجراء خمس تبديلات خلال المباراة "غيرت كرة القدم تماماً. وأكد: إنها تقوي كل فريق، وتقوي من اللاعبين الذين يحتاجون لهذه الفرص، أصبح لا يوجد فريق أساسي وآخر احتياطي في كرة القدم.