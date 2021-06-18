«الآزوري» يطلب اللعب بشارات سوداء





فلورنسا (د ب أ)

طلب المنتخب الإيطالي اللعب يوم الأحد بشارات سوداء تكريماً لأسطورة يوفنتوس جايمبييرو بونيبرتي، الذي أعلن عن وفاته اليوم الجمعة عن عمر يناهز 92 عاماً، ولعب أيضاً للمنتخب الإيطالي 38 مباراة دولية.

وسيتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى إلا إذا خسر أمام منتخب ويلز في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وهو ما قد يضع المنتخب الإيطالي في مواجهة المنتخب البلجيكي، متصدر التصنيف العالمي.

وقال فيديريكو كييزا، لاعب المنتخب الإيطالي لكرة القدم: باسم الفريق كله نريد أن نعرب عن تعازينا لعائلته، فقدنا علامة في كرة القدم الإيطالية.

وأضاف كييزا أنه لا يشعر بأي خوف من مواجهة المنتخبات الكبرى في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وذلك بعد صعود منتخب بلاده لدور الستة عشر مع تبقي مباراة في دور المجموعات.

وقال كييزا اليوم الجمعة في معسكر الفريق بفلورنسا: إذا أردت الذهاب بعيداً، يجب أن تلعب أمام مثل هذه الفرق وسنفعل ذلك، نريد أن نرى في أي مستوى نتواجد ونحن لا نخشى أي فريق سواء حامل لقب كأس العالم أو متصدر التصنيف العالمي.