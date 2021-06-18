فان باستن ينتقد دي ليخت

برلين (د ب أ)

وجه ماركو فان باستن انتقادات شديدة للأداء الدفاعي لماتياس دي ليخت، لاعب المنتخب الهولندي لكرة القدم، وقال إنه يتعين عليه أن يصبح قائداً وذلك بعد أن تأهل المنتخب الهولندي لدور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وتعافى دي ليخت من إصابة وخاض أول مبارياته في البطولة، خلال المباراة التي فاز بها المنتخب الهولندي على نظيره النمساوي 2 / صفر أمس الخميس، ليساعد المنتخب الهولندي في تصدر المجموعة الثالثة.

وحظى مدافع يوفنتوس بليلة مريحة في وسط دفاع المنتخب الهولندي، وفاز بـ80 % من تدخلاته ولم يخطئ في الـ40 تمريرة التي مررها.

وقال فان باستن إن دي ليخت «21 عاماً» لديه الكثير ليتعلمه وأنه يريد رؤيته يتحمل المزيد من المسؤولية. وقال لشبكة قنوات "إن.أو.أس": إنه يلعب في وسط الدفاع ويجب أن يتمتع بشخصية قيادية"، وأضاف: يجب أن يجعل نفسه مسموعاً، وأن يفرض تواجده لأنه يتعين عليه أن يقود الدفاع، ولكنه بدلاً من ذلك، يركض فقط وراء من يراقبه، ويترك مساحة ضخمة خالية.

وأضاف: دي ليخت ذهب لإيطاليا ليتعلم كيف يدافع، ولكنني لا أعتقد أنه تعلم الكثير هناك.

وحجز المنتخب الهولندي مكانا له في دور الستة عشر مع تبقي مباراة له في دور المجموعات، ولكن فان باستن يعتقد أنه يتعين على المنتخب الهولندي أن يغير من طريقة لعبه.

وقال مهاجم ميلان السابق: إذا رأيت كم مرة اضطر مارتين ستيكلنبرج لركل الكرة، فهذا شيئ غير جيد. يصبح الأمر نوعا من كرة القدم القتالية.

وقال: من الخلف، يجب أن يكون لديك المزيد من الرؤية والتحكم للتقدم بينما تلعب كرة القدم، لكي تستطيع الهيمنة على المباراة، ولكنني لم أر هذا حتى الآن.