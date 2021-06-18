غائب منذ 33 عاما.. الأهلي البحريني يبدأ خطواته نحو لقب «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

بدأ فريق الأهلي البحريني خطوته الأولى في بطولة الخليج «خليجي 40» لكرة السلة نحو استعادة أمجاده بعد فوزه من قبل بلقبي الخليج 1985، و1988، بالفوز على الشمال القطري 97 مقابل 93، في المباراة الأولى لهما بالدور التمهيدي للمنافسات المقامة على صالة نادي شباب الأهلي، والتي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري بمشاركة 5 أندية.

نجح الأهلي الذي يقوده المدرب الوطني أحمد كان في تسيير بالمباراة إلى ما يريده رغم قوة المنافس، وظلت المباراة سجالاً بين الفريقين وتعادلا في كثير من أوقات المباراة، وهذه البطولة تعتبر الأولى خارجياً في مسيرة هذا المدرب، حيث توج الأهلي بلقب دوري البحرين في الموسم الأخير.

ويمتلك الأهلي حظوظاً كبيرة للمنافسة، سعياً نحو تحقيق اللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخ النادي، حيث يغيب اللقب عن خزائن النادي منذ 33 عاماً، وذلك بعد تحقيقه على أيدي الجيل الذهبي لسلة الأهلي في ثمانينيات القرن الماضي . وتعتبر الانطلاقة الأولى بالفوز على الشمال مهمة للغاية نحو المنافسة على اللقب، حيث تكمن تطلعات الفريق ليس في تحقيق اللقب الخليجي فقط، بل في التأهل إلى منافسات البطولة الآسيوية.

وتعاقد الأهلي مع المحترفين الأميركيين مايك وماني هاريس لخوض منافسات البطولة مع الفريق، حيث يعوّل «النسور» عليهما كثيراً في الخليجية من أجل تشكيل قوة ضاربة مع زملائهم اللاعبين سعياً نحو تحقيق اللقب، ويخوض الأهلي مباراته الثانية في البطولة أمام الكويت الكويتي غداً «السبت» في الرابعة عصراً، ومن ثم يواجه مستضيف البطولة شباب الأهلي بعد غدٍ «الأحد».

كما تقام اليوم مباراة أخرى تجمع النصر السعودي مع الشمال القطري في السادسة والنصف مساء، ويحصل شباب الأهلي على راحة اليوم بعد مباراته الافتتاحية مساء أمس مع النصر السعودي.