«الديوك» يستعيد بافارد وهيرنانديز في مواجهة المجر

دوسلدورف (د ب أ)

أكد ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فريقه يستطيع الدفع باللاعبين بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، عندما يلتقي المنتخب المجري غداً السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وأوضح ديشامب: تعرض لوكاس لكدمة في الركبة خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة، ولكن هذا لم يمنعه أيضاً من تقديم أداء جيد في المباراة أمام ألمانيا.

وتعرض بافارد لكدمة في الرأس خلال مباراة ألمانيا التي انتهت بفوز فرنسا 1 / صفر. وقال ديشامب: ولكن اللاعب ليس لديه ما نفكر فيه.

وكانت هناك بعض الانتقادات بشأن العلاج السريع لبافارد وعودته العاجلة للعب خلال مباراة ألمانيا، ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد أن أطباء الاتحاد الفرنسي ذكروا أن اللاعب على ما يرام.

ويستطيع المنتخب الفرنسي بلوغ الدور الثاني «دور الستة عشر»، إذا حقق الفوز غداً في بودابست، فيما ستكون الهزيمة بالنسبة للمنتخب المجري بمثابة تأشيرة الخروج من البطولة مبكراً، بعدما خسر صفر / 3 أمام البرتغال في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.