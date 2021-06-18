«ياشودا» يرشح ألمانيا للفوز على البرتغال

هامبورج (د ب أ)

يبدو أن أحد الأفيال في حديقة حيوانات هامبورج، يعتقد أن حملة المنتخب الألماني لكرة القدم في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» لم تنته بعد، حيث رشحه للفوز على البرتغال في الجولة الثانية من دور المجموعات غداً السبت.

وسحب الفيل ياشودا العلم الألماني بدلاً من البرتغالي من الصندوق في حديقة حيوان «هيجينبيك» اليوم الجمعة.

ونال ثمرة أناناس مكافأة. وكان ياشودا، يوم الاثنين الماضي، رشح المنتخب الألماني لخسارة مباراته الأول في اليورو أمام المنتخب الفرنسي.

وخسر المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف، ويلتقي مع المنتخب البرتغالي، ثم المجري.

ومازال يمكن أن يودع المنتخب الألماني منافسات البطولة من دور المجموعات مثلما حدث في مونديال.2018