نجم عربي يعزز طموحات فياريال في «الليجا» و«الأبطال»

مدريد (الاتحاد)

أصبح عيسى ماندي أحدث صفقات الصيف في نادي فياريال، بعد إعلان انضمامه إلى النادي بعقد لمدة 4 سنوات قادماً من نادٍ آخر في الدوري الإسباني «الليجا» هو ريال بيتيس.

وسيضيف المدافع الدولي الجزائري، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في «الليجا»، حيث وصل للمرة الأولى إلى إسبانيا في 2016، مزيداً من العمق للخط الدفاعي الذي يقوده كابتن الفريق راؤول ألبيول، والنجم الدولي الإسباني باو توري.

ماندي الذي ولد في شمال شرق فرنسا لأبويين جزائريين، تدرج في مسيرته في صفوف نادي ريمس، حيث خاض أول مباراة له كلاعب محترف في عام 2010، ومنذ انضمامه إلى ريال بيتيس في عام 2016، اكتسب سمعته كمدافع قوي وموثوق يتمتع بالقدرة على تسجيل الأهداف.

لعب ماندي بانتظام في مركز قلب الدفاع طوال فترته في بيتيس، وشارك في 152 مباراة في «الليجا»، وسجل سبع مرات، وهو يمثل خطراً حقيقياً في الكرات الثابتة، سجل 3 أهداف في الموسم الماضي، وكلها من كرات ميتة، كان ماندي لاعباً أساسياً في موسم 2020 - 2021، الذي جاء مميزاً لبيتيس بعدما احتلوا المركز السادس، في أفضل مشوار لهم تقريباً منذ عشرين عاماً.

إنه الآن إضافة مرحب بها لفريق يتطلع إلى اتخاذ تلك الخطوة التالية بعد موسم تاريخي شهد حصد فياريال لقب الدوري الأوروبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو النادي المعروف بشكل أساسي بالاعتماد على أكاديمية لاكتشاف المواهب، ويقومون بدخول سوق الانتقالات عندما يكتشفون اللاعب الصحيح تماماً للتوقيع معه.

وتحدث لويس أرناو، مدير المنهجية في النادي، في مقابلة، وقال: هذه هي عقليتنا منذ 23 عاماً وحتى الآن، يجب أن تكون الأكاديمية حجر الزاوية الذي يبنى عليه الفريق الأول، بالنسبة للجزائري، حدد فياريال لاعباً يمكنه تحسين تشكيلته بشكل مباشر، فلم نهدر الوقت بالارتباط معه بعقد طويل الأمد.

من المرجح الآن أن يدعو المدرب أوناي إيمري، ماندي، لتخفيف الضغط على ألبيول وتوريس، اللذين كانا حاضرين تقريباً في مركز قلب الدفاع طول الموسم الماضي، كما أكد نادي «الغواصة الصفراء» أيضاً التوقيع مع المدافع الأرجنتيني خوان فويث - الذي قضى الموسم الماضي في ملعب لا سيراميكا على سبيل الإعارة من توتنهام - في محاولة لتعزيز دفاعهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

على المستوى الدولي، ماندي هو نائب قائد المنتخب الجزائري، وكان لاعباً أساسياً في التشكيلة التي فازت بلقب كأس الأمم الإفريقية في عام 2019، وقد خاض أكثر من 60 مباراة دولية مع منتخب ثعالب الصحراء منذ بداية مشواره تحت قيادة المدرب وحيد خليلهودزيتش، وكان أساسياً مع المدرب الحالي جمال بلماضي في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات الأفريقية المقبلة في الكاميرون.

لا شك أن مشجعي فياريال متحمسون لما يخبئ الموسم المقبل، وأكثر من ذلك الآن مع وصول ماندي إلى الساحل الشرقي لإسبانيا، في الموسم المقبل أكثر من أي وقت مضى، فإن فياريال مع ماندي سيكون فريقاً يجب الانتباه إليه.