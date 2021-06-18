روبليف إلى قبل نهائي "هاله" الألمانية

هاله (ألمانيا) (رويترز)

للمرة الأولى خلال مسيرته مع اللعبة صعد المصنف الرابع الروسي أندريه روبليف، للدور قبل النهائي في بطولة على الملاعب العشبية، بعد فوزه على الألماني فيليب كولشرايبر 7-6 و6-2، في دور الثمانية ببطولة هاله للتنس بألمانيا اليوم الجمعة.

وروبليف «23 عاماً» هو المصنف الوحيد المستمر في البطولة، بعد خروج المصنفين الأوائل الروسي دانييل ميدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف والسويسري روجر فيدرر من المنافسة.

وفي فوزه اليوم أطلق روبليف تسع ضربات إرسال ساحقة من النوع الذي لا يرد، وفاز بنسبة 82% من إرساله الأول، وتفوق تماماً على منافسه الألماني الفائز بلقب البطولة في 2011 ولم يتعرض لكسر الإرسال مطلقاً.

وقال روبليف بعد الفوز: أنا سعيد بما قدمته من أداء ووصولي لقبل النهائي للمرة الأولى، المجموعة الأولى كانت صعبة بالفعل، لقد تقدم المنافس 3-صفر في شوط حسم التعادل ونجحت أنا في العودة وهو أمر كان في غاية الأهمية.

وأضاف روبليف: بعد المجموعة الأولى أعتقد أنه تراجع ذهنياً وهو ما شجعني على الانطلاق.

وسيلتقي روبليف في الدور قبل النهائي مع لاعب جنوب أفريقيا لويد هاريس أو مع الجورجي الصاعد من التصفيات نيكولوز باسيلاشفيلي.