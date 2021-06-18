الاتحاد الأوروبي في مأزق والسبب رونالدو وبوجبا

باريس (أ ف ب)

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض أي عقوبة فردية ضد رونالدو أو بوجبا، بعد أن أبعد الأول زجاجتين لمشروب غازي ذات علامة تجارية شهيرة، والثاني زجاجة جعة رائدة من أمامهما، وبعدما أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي بول بوجبا عاصفة تسويقية في خضم كأس أوروبا لكرة القدم، وهو ما يجسّد النفوذ الذي يتمتع به الرياضيون حتى خارج المستطيل الأخضر.

ومدير كأس أوروبا مارتن كالين: لدينا قوانين معتمدة من الاتحادات المشاركة في البطولة، ونحن على اتصال بها وذكرناها بالتزاماتها.عندما يضرب رونالدو بقبضته على الطاولة، يستمع الجميع إليه! لا يملك "الدون" فحسب إنجازات وألقابًا وأرقامًا قياسية لا تعد ولا تحصى على الصعيدين الفردي والجماعي في مسيرته الرائعة، فهو أيضًا قوة ضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في فبراير الماضي، أصبح اللاعب المتوج بخمس كرات ذهبية أول شخصية عالمية تتجاوز عتبة 500 مليون متابع على المنصات الرئيسة.

وجّه رونالدو (36 عامًا) رسالة عالية النبرة في بداية الأسبوع خلال مؤتمر صحفي، بعد فوز البرتغال على المجر الثلاثاء، بعدما أزال زجاجتين من المشروب الغازي وُضعتا أمامه من قبل منظمي البطولة القارية كون الشركة أحد الرعاة الرسميين.

وقال المهاجم الذي يخلو نظامه الغذائي من السكر للحفاظ على لياقته البدنية التي لا تشوبها شائبة "ماء، وليس ...... في اليوم التالي، وقعت إحدى شركات المشروبات وأحد رعاة اليورو والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ضحية أحد نجوم البطولة، عندما قام بطل العالم الفرنسي بول بوجبا بسحب زجاجة جعة خالية من الكحول عن الطاولة خلال مؤتمر صحفي.

ويرى سيمون شادويك مدير الرياضات الأوروآسيوية في كلية إمليون لإدارة الأعمال في ليون: في كثير من الأحيان، يسعى الرياضيون إلى الارتباط بمنتجات وعلامات تجارية بما يتماشى مع علامتهم التجارية الخاصة وقيمهم.

ويتابع: ما يقوله رونالدو الذي شارك في الماضي في إعلان لبيبسي وكان صورة شركة كوكا كولا في الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هو كفرد، لدي الحق في أن أتغير مقارنة بما فعلته في الماضي.

بالنسبة لشادويك، فهذا شكل جديد من النشاط الاجتماعي.

وأضاف: سواء على الإنترنت أو في العالم الحقيقي، عندما يكون أمامك شيء لا تحبه ولا يناسبك، تزيحه من دربك. إذًا كيف يتم تفسير خسارة أربعة مليارات دولار في القيمة السوقية لعملاقة المشروبات الغازية بعد تصرّف رونالدو؟

ووفقًا لجريجوري فولوكخين، المسؤول في مجموعة "ميسخارت" للخدمات المالية، فقد خسر سهم الشركة ما يصل إلى 0.65 من قيمته في الجلسة المتداولة للبورصة وأقفل على تراجع بنسبة 0.25 %". وذكّر الاتحاد الإوروبي لكرة القدم الخميس أن مساهمات هؤلاء الرعاة مهمة للبطولة ولكرة القدم الأوروبية.

تُعد العلامتان التجاريتان أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي، وفقًا لدراسة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات الهولندية "كاي بي أم جي"، والتي تقدر القيمة السنوية لعقد هاينيكن بـ45 مليون دولار (38 مليون يورو) وقيمة كوكا-كولا بـ35 مليون دولار (29 مليون يورو).

حيث أضاف كالين: بانتظار المؤتمرات الصحافية التالية لرونالدو وبوغبا، ابتكرا ظاهرة جديدة خلال هذا اليورو بين زملائهم الأقل شهرة، والذين يحظون بعقود رعاية اقل قيمة، مثل الأوكراني أندري يارمولنكو مساء الخميس بعد الفوز على مقدونيا الشمالية 2-1.

قال مبتسمًا: لقد رأيت رونالدو قبل أن يحضر زجاجتي المشروب الغازي والجعة إلى جانبه متوجهًا إلى الرعاة "تواصلا معي!".