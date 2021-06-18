مورينيو: احترام المنافس سلاح إنجلترا للفوز على اسكتلندا

لندن (د ب أ)

أعرب المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، عن اعتقاده بأن فوز المنتخب الاسكتلندي لكرة القدم على نظيره الإنجليزي، في المباراة المقررة بينهما اليوم الجمعة سيكون معجزة.

ويلتقي الفريقان اليوم على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وقال مورينيو، في مقاله اليوم بصحيفة «ذي تايمز» البريطانية: ولكن المعجزات نادرة للغاية، وأتحدث بالفعل عن معجزة لأن الفارق بين الفريقين كبير.

وأوضح: هل يمكن للمنتخب الاسكتلندي الفوز في ويمبلي؟ نعم، إنها مباراة كرة قدم، ولكن، لا، لأن المنتخب الإنجليزي لديه فريق أفضل كثيراً يضم لاعبين أفضل كثيراً، أي من الـ26 لاعباً في قائمة المنتخب الإنجليزي يمكنه البدء ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة اسكتلندا.

وبعد الهزيمة صفر/ 2 أمام المنتخب التشيكي في المباراة الأولى للفريق بيورو 2020، أصبح المنتخب الاسكتلندي تحت الضغوط قبل مباراة اليوم في لندن.

وفي المقابل، يتطلع المنتخب الإنجليزي لتحقيق الفوز الثاني له بعدما استهل مسيرته في البطولة بالفوز على كرواتيا 1/ صفر.

وذكر مورينيو «58 عاماً»: كل ما يتعين على المنتخب الإنجليزي هو احترام منافسيه، المنتخب الإنجليزي لديه حافز مضاعف لتحقيق الفوز، على المنتخب الإنجليزي أن يتعامل فقط بجدية مع المباراة، وأثق للغاية في أنهم سيفعلون ذلك.