«العملاق الياباني» يفوز بالحقوق الإعلامية في شرق آسيا

كوالالمبور (د ب أ)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن توقيع اتفاقية حقوق إعلامية حصرية مع عملاق البث العالمي عبر الإنترنت، مجموعة دازن، لمدة ثمانية مواسم في دوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أنه من خلال هذه الاتفاقية، سوف تقوم دازن بتقديم تغطية شاملة لمنافسات البطولة الأهم للأندية في قارة آسيا، للجماهير في اليابان، اعتباراً من مباريات دور المجموعات في منطقة الشرق هذا العام، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 22 يونيو الجاري، وتستمر الاتفاقية حتى عام 2028.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: نحن سعداء للترحيب بمجموعة دازن ضمن أسرة الشركاء الإعلاميين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سبق لفريقين من اليابان أن توجا بلقب أهم بطولات الأندية في قارة آسيا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأثبتت اليابان أنها من القوى الرئيسية في دوري أبطال آسيا.

وأضاف: من الضروري أن نواصل منح الجماهير المتحمسة في اليابان فرص أكبر لدعم فرقها، من خلال تغطية غير مسبوقة لدوري أبطال آسيا، ونحن نشكر دازن على ثقتها وإيمانها بالعلامة التجارية ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وإلى جانب تغطية دوري أبطال آسيا، أهم بطولات الأندية في قارة آسيا، تسعى دازن لتقديم محتوى واسع لكرة القدم للجماهير في اليابان.

وقال مارتن جونز نائب الرئيس التنفيذي في دازن: نحن نشعر بالسعادة والإثارة لحصولنا على حقوق بث دوري أبطال آسيا في السنوات الثماني المقبلة، الاستثمار بكرة القدم اليابانية كان محورياً ضمن استراتيجية المجموعة منذ إطلاقها عام 2016، ونحن ملتزمون بنسبة 100% بالارتقاء بهذه الصناعة.

وأضاف: من خلال شراكتنا مع رابطة الدوري الياباني، قمنا بتطوير تجربة المشاهدة للجيل الحالي والجيل المستقبلي للجماهير، وبالتالي فإن الحصول على حقوق بث دوري أبطال آسيا يعتبر خطوة إضافية كبيرة بالنسبة لنا.

وتابع: الدوري الياباني وكرة القدم اليابانية يمتازان بالإثارة والمستوى العالي، وهنالك عدد كبير من النجوم الصاعدين الذين نحظى بفرصة متابعتهم على الصعيد المحلي، والآن على المستوى الآسيوي، حيث أن لدينا رؤية مشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورابطة الدوري الياباني من أجل الارتقاء باللعبة وتعزيز النجاحات على كافة المستويات.