بوتاس بطل التجربة الفرنسية

برلين (د ب أ)

حقق فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس، أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الفرنسي، المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وقد شهدت التجربة تفوق زميله لويس هاميلتون على ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وحقق بوتاس أفضل زمن للفة على مضمار بول ريكارد البالغ طوله 5842 متراً، مسجلاً دقيقة واحدة و448. 33 ثانية. ويتطلع فريق مرسيدس إلى استعادة توازنه بعد عروضه المخيبة للآمال في سباقي موناكو وباكو، عبر السباق الفرنسي.

وبعد ستة سباقات أقيمت حتى الآن هذا الموسم، يتصدر فيرستابن الترتيب العام للسائقين في بطولة العالم بفارق أربع نقاط أمام هاميلتون حامل اللقب.

وجاء سيرخيو بيريز، الذي أحرز أول فوز له بسيارة فريق ريد بول في سباق أذربيجان في باكو، رابعاً وتلاه في المركز الخامس استيبان أوكون الذي مدد تعاقده مع فريق ألباين مؤخراً.

وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق اليوم على أن تقام التجربة الحرة الثالثة غداً السبت قبل التجارب الرسمية التأهيلية التي تحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق يوم الأحد.