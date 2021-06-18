الجناح الخطير يعود إلى تدريبات الألمان

برلين (د ب أ)

عاد سيرج جنابري اليوم الجمعة إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الألماني لكرة القدم، في الوقت الذي يضع فيه المدير الفني يواخيم لوف اللمسات الأخيرة على الاستعدادات، للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب البرتغالي غداً السبت، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وكان جنابري جناح بايرن ميونيخ والذي ساهم بقوة في تحقيق الفريق البافاري للسداسية بالموسم الماضي، قد خضع أمس الخميس لتدريبات منفردة، لكنه شارك اليوم في المران الجماعي للمنتخب في معسكره المقام في هرتسوجن آوراخ، وذلك قبل التوجه إلى ميونيخ التي تحتضن مباراة الغد أمام المنتخب البرتغالي حامل اللقب.

وظهر جنابري في التدريبات وركبته اليسرى ملفوفة برباط طبي، لكن لا توجد شكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة الغد.

وتضم قائمة لوف 24 لاعباً جاهزين للمشاركة، حيث يغيب لوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيج بسبب إصابة عضلية، كما يواصل يوناس هوفمان تدريباته المنفردة بسبب مشكلة في الركبة.

ويواجه المنتخب الألماني ضغوطاً قبل مباراة البرتغال، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام نظيره الفرنسي صفر / 1، بينما افتتح المنتخب البرتغالي مشوار الدفاع عن اللقب بالفوز على نظيره المجري 3 / صفر.