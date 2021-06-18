التاريخ السلبي ينصف الألمان في مواجهة رونالدو

ميونيخ (د ب أ)

رغم الكبوة التي يمر بها المنتخب الألماني لكرة القدم «المانشافت» في الآونة الأخيرة، قد لا يشعر الفريق بانزعاج شديد في مواجهته المرتقبة غداً السبت أمام نظيره البرتغالي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وخسر المنتخب الألماني مباراته الأولى في المجموعة السادسة أمام نظيره الفرنسي بطل العالم بهدف نظيف. ويصطدم المانشافت غدا بالمنتخب البرتغالي، الذي افتتح حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي بالفوز الكبير 3 / صفر على المجر، والذي يقوده المهاجم الخطير كريستيانو رونالدو.

ورغم الإزعاج الشديد الذي يسببه رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني سابقاً ويوفنتوس الإيطالي حالياً، لأي فريق يواجهه، قد لا يكون اللاعب مزعجاً بنفس الدرجة للمانشافت.

وخلال أربع مواجهات سابقة أمام المانشافت في البطولات الكبيرة، لم تفلح محاولات رونالدو في هز شباك الألمان. ويتمنى يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت ألا تتغير هذه الإحصائية خلال مباراة الغد.

حيث التقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2006 بألمانيا، وفاز المانشافت 3 / 1 في شتوتجارت. وكانت هذه المباراة ختاما لمسيرة حارس المرمى أوليفر كان مع المانشافت، وبعدها بيومين فقط ، تولى يواخيم لوف تدريب المانشافت خلفا ليورجن كلينسمان، ولا يزال لوف مدرباً للمانشافت حتى الآن.

وفي يورو 2008 التقى الفريقان في 19 يونيو 2008 ضمن فعاليات كأس الأمم الأوروبية، وفاز المانشافت 3 / 2 في بازل بسويسرا ضمن منافسات دور الثمانية.

وتطبيقاً لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة والمفروضة من الاتحاد الأوروبي «يويفا»، غاب يواخيم لوف عن مقعد المدير الفني للفريق في هذه المباراة فيما تولى مساعده هانزي فليك إدارة الفريق في هذه المباراة.

ويتولى فليك تدريب المانشافت خلفاً للوف بعد يورو 2020 المقامة حاليا. ومع هذه الهزيمة للمنتخب البرتغالي، ودع الفريق بقيادة رونالدو البطولة من دور الثمانية.

ومجدداً في يورو 2012 التقى الفريقان في دور المجموعات، وفاز المانشافت 1 / صفر في التاسع من يونيو 2012 . وفشل رونالدو مجدداً في هز شباك الحارس الألماني مانويل نوير مثلما فشل سابقاً في مواجهة الحارسين أوليفر كان وينز ليمان.

وواصل المانشافت مسيرته في البطولة حتى سقط أمام نظيره الإيطالي 1 / 2 في المربع الذهبي. وبمونديال 2014 التقى المنتخبان الألماني والبرتغالي في دور المجموعات بالبرازيل، وكان هذا في 16 يونيو، وكانت الصدمة قاسية علىرونالدو في هذه المرة حيث خسر فريقه صفر / 4 أمام المانشافت.

وسجل توماس مولر ثلاثة أهداف (هاتريك) وأضاف ماتس هوملز هدفاً ليمنحا المانشافت بداية رائعة في البطولة بمدينة سالفادور البرازيلية. وبعدها بأربعة أسابيع، توج المنتخب الألماني بلقب العالم.

وفي المقابل، ودع المنتخب البرتغالي البطولة مبكرا قبل أن يتوج الفريق بقيادة رونالدو بلقبه الأول في البطولات الكبيرة من خلال يورو 2016 بفرنسا.