البايرن يخطف ثنائي لايبزيج

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني جوليان ناجلسمان سيضم زافير زيمبرود ودينو توبمولر، المدربين المساعدين السابقين لفريق لايبزيج.

وعمل زيمبرود «54 عاماً» وتوبمولر «40 عاماً» مدربين مساعدين لناجلسمان بفريق لايبزيج في الموسم الماضي، وسيلحقان به الآن في الجهاز الفني لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونيخ: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع زافير زيمبرود ودينو توبمولر.

وأضاف: هما يتمتعان بكفاءة عالية، وعملا بنجاح بالفعل في لايبزيج مع مدربنا الجديد جوليان ناجلسمان.

وقضى ناجلسمان عامين في تدريب لايبزيج، لكنه انتقل هذا الصيف لتدريب بايرن ميونيخ، حيث سيحل مكان هانزي فليك الذي طالب بإعفائه من استكمال فترة عقده مع النادي البافاري.

وسيحل فليك مكان يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني مع نهاية كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقامة حالياً.