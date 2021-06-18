خيول الإمارات تنافس بقوة في ختام «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)

يسدل الستار «السبت» على فعاليات مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني للخيول، والذي انطلق الثلاثاء الماضي بمضمار أسكوت في إنجلترا، وتنافست خلاله نخبة الخيول من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الختام اليوم إقامة سبعة أشواط مثيرة.

وتسعى خيول الإمارات لمواصلة حضورها القوي في المهرجان العريق، وإضافة المزيد من ألقابه الرفيعة إلى سجلاتها، ويعد الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1200 متر على لقب سباق «دايموند جوبيلي ستيكس» للفئة الأولى (اليوبيل الماسي للملكة) الأبرز.

وينافس في الشوط الجواد «نهار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بجانب مهرة جودلفين «فاينال سونج»، الفائزة في حفل «سوبر ساترداي» الأخير بميدان، كما يبرز كمنافس قوي في الشوط الجواد «دريم أوف دريمز».

ويخوض «حكم» لشادويل تحدي إثبات الجدارة لتكرار فوزه الثاني في أسكوت وذلك عبر سباق «هاردويك ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، والجواد فائز على نفس المسافة الشهر الماضي في جودوود، ولكن يواجه هذه المرة خيول قوية مثل «العراب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي لم يخسر في آخر ستة سباقات، بجانب قوة رباعية للمدرب إيدان أوبراين أبرزها «بروم» صاحب 4 انتصارات في السباقات المصنفة.

ويشهد سباق «جيرسي ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، مشاركة ثنائي جودلفين «نافال كراون» و«كرييتيف فورس»، بإشراف شارلي أبلبي، الأول حامل لقب ميدان كلاسيك، أما الثاني فقد سجل ثلاثية متتالية خلال الشهرين الماضيين. ويبرز في الشوط مرشح شادويل «متسابق»، الفائز في سباقين لمسافة 7 فيرلونج، فيما يدفع أوبراين بالمهر «خرطوم» ابن «بايونير أوف ذا نايل».

ويستهل الحفل بسباق شيشام ستيكس «ليستد» المخصص لخيول السنتين لمسافة 1400 متر، ويمثل جودلفين «نيو ساينس»، الذي فاز في سباق بمضمار يارموث الشهر الماضي.

ويبرز الجواد «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن ر اشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في سباق ووكينجهام ستيكس «هانديكاب» لمسافة 1200 متر، ويمثل الإمارات الجواد «الفاضل» لشادويل في سباق سباق جولدن جيتس ستيكس (هانديكاب) لمسافة 2000 متر.

