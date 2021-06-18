الأرجنتين وأوروجواي.. 120 عاماً من المتعة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعد مواجهة الأرجنتين وأوروجواي واحدة من أهم مباريات كوبا أميركا على الإطلاق، لاسيما أنها تجمع قطبين من أقطاب كرة القدم في القارة الجنوبية وبينهما صولات وجولات.

وتعود بداية المواجهات بين المنتخبين العريقين إلى 120 سنة بالتمام والكمال، وتحديداً في 16 مايو عام 1901، حيث التقيا في مباراة ودية جمعت المنتخبين، ووقتها فاز المنتخب الأرجنتيني 3-2 وبعدها بعام وشهرين كانت المباراة الثانية بينهما وكانت ودية أيضاً وانتهت بالنتيجة الأكبر حيث فاز منتخب «التانجو» بسداسية نظيفة.

أما المباراة الرسمية وأول لقاء جمع المنتخبين فكان عام 1905 وانتهى بالتعادل السلبي بينهما. وحقق منتخب أوروجواي الفوز الأكبر في تاريخه على الأرجنتين عام 2010، عندما فاز عليه 6-2 في مباراة رسمية جمعت المنتخبين في بطولة كانت تسمى كأس جائزة الشرف.

وعلى صعيد منافسات بطولة كوبا أميركا، كان اللقاء الأول بين بينهما عام 2016 ضمن النسخة الأولى من البطولة، وانتهى بالتعادل السلبي بينهما.

والتقى المنتخبان الكبيران 189 مرة فاز الأرجنتين في 87 منها فيما حقق أوروجواي الفوز في 57 مواجهة وتعادلا في 45 مباراة. وانتهت آخر مباراة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي 2-2، وأقيمت في الثامن عشر من نوفمبر 2019، وكانت مواجهة ودية ضمن الأجندة الدولية للمنتخبين العريقين.

