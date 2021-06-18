«الطائرة» يستجيب لطلب 15 نادياً بشأن «عمومية النظام الأساسي»

معتصم عبدالله (دبي)

استجاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة لطلب 15 نادياً من أصل 18، لاستعجال خطوات عقد الاجتماع الطارئ لعمومية الاتحاد لاعتماد النظام الأساسي المتوافق مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية والمعتمد من رئيس الهيئة، والذي تُبنى على قواعده إجراءات انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد 2020- 2024، قبل قرار التأجيل.

وكشف الدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، عن عقد مجلس إدارة الاتحاد لاجتماع الثلاثاء الماضي برئاسة عبدالعزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد، تقرر خلاله ترتيب خطوات عقد العمومية المرتقبة والمقترحة في 5 يوليو المقبل.

وأوضح أن الخطوات، تتمثل في إرسال مسودة النظام الأساسي من اللجنة المكلفة إلى الأمانة العامة، يعقبها اجتماع آخر لمجلس إدارة الاتحاد الأحد المقبل لاعتماد المسودة، قبل تعميمها على الأندية الأعضاء في العمومية من خلال الأمانة العامة الاثنين المقبل 21 يونيو.

وتقرر بحسب الخطوات المعتمدة، عقد ورشة عمل للأندية الأعضاء لمناقشة ملاحظات ومقترحات الأندية بشأن المسودة، وذكر المطوع أن الورشة ستكون بحضور ممثلي اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة وذلك ضماناً لتوفير الوقت اللازم للاعتماد النهائي للنظام الأساسي المتوافق مع دليل الحوكمة.

وتعقد عمومية الطائرة اجتماعها غير العادي في 5 يوليو المقبل للاعتماد النهائي للنظام الأساسي قبل إرساله بصيغته النهائية وباللغتين العربية والإنجليزية للجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة للمراجعة والاعتماد النهائي.

يذكر أن اتحاد الطائرة أرجأ في وقت سابق اعتماد النظام الأساسي مرتين الأولى في أعقاب قرار السابق لمركز الإمارات للتحكيم بإلغاء قرارات العمومية غير العادية الأولى، واعتبار أندية البطائح، الذيد، المدام، ومليحة كأندية عاملة، بعدما احتكمت الأندية إلى المركز ضد مجلس إدارة اتحاد الطائرة بشأن اعتبارها «عضوية مساندة»، وبالتالي عدم أحقيتها في التصويت على قرارات العمومية.

وتأجلت عمومية اعتماد النظام الأساسي للمرة الثانية بعد تزامنها مع تعميم الهيئة العامة للرياضة بشأن دليل حوكمة الاتحادات الرياضية والمعتمد من رئيس الهيئة، حيث جاء قرار تأجيل العمومية بهدف مواءمة النظام الأساسي مع نصوص دليل الحوكمة.