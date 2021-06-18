يورو 2020.. أزمات مع الرعاة واليويفا يبحث عن النجاة

دبي (الاتحاد)

ظاهرة مثيرة لفتت الانتباه في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، وتحديداً في قاعة المؤتمرات الصحفية للمباريات، وتتعلق بالمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية وزجاجات المياه للشركات الراعية للبطولة.

وتسبب كريستيانو رونالدو نجم وقائد منتخب البرتغال، في موجة خسائر كبيرة لشركة المشروبات الغازية "كوكاكولا"، خلال تواجده في المؤتمر الصحفي لمباراة بلاده الأولى أمام المجر، حيث قام بإبعاد زجاجات المشروبات الغازية من أمامه وأخذ زجاجة المياه مؤكداً أنه يشرب الماء فقط.

وتعرضت شركة المياه الغازية الشهيرة، بعد تصرف رونالدو انخفاض في سعر أسهمها بنسبة 1.6%، ليصل سعر السهم إلى 55.22 دولاراً، حيث انخفضت القيمة التسويقية من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار وخسائر بقيمة 4 مليارات دولار.

وتعد شركة كوكاكولا الراعي الرسمي لبطولة يورو2020 حيث ردت في بيانٍ رسمي على تصرف رونالدو قائلة: الجميع يستحقون المشروبات المفضلة لديهم، مع الأذواق والاحتياجات المختلفة.

ولم يكن رونالدو أول من يثير الجدل ضد الشركات الراعية، حيث "قلده" لوكاتيلي لاعب الآزوري بالمؤتمر الصحفي، بإبعاد زجاجة المياه الغازية ووضع المياه بدلًا منها، وأيضاً قام بوجبا نجم منتخب فرنسا بإبعاد زجاجة "مشروبات كحولية" من أمامه بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد ألمانيا.

وكان الرد المعاكس من مدرب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف في المؤتمر الصحفي بعد فوزه فريقه على فنلندا، حيث قام بالإمساك بزجاجة المياه الغازية وأخذ عدة جرعات منها رداً على رونالدو.

الوضع لم ينته عند ذلك الحد حيث تسائل جون ماكجين لاعب منتخب اسكتلندا أثناء الحديث في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام إنجلترا، عن زجاجة المياه الغازية الموجودة في القاعة أمام المتحدثين وأخذ قدراً من زجاجة المياه مبتسماً.

بدوره أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تذكيراً للمنتخبات المشاركة، بالتزاماتها تجاه الشركات الراعية للبطولة، بعد أن أبعد كريستيانو رونالدو وبول بوجبا المنتجات لكي لا يتم تصويرها في المؤتمرات الصحفية واستخدامها بشكل سلبي ضد الرعاة.

ولفت مارتن كالن مدير بطولة يورو 2020 إلى أن الدخل من الرعاة مهم للبطولة وكرة القدم الأوروبية وبدون دعم العلامات التجارية، لن يتم تنظيم بطولة بهذا النجاح للاعبين وحتى الجماهير، ولا يمكن الاستثمار في مستقبل كرة القدم على جميع المستويات مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن حل لتلك المشاكل للخروج من الأزمة من دون خسائر.