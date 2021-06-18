بينيتيز على أعتاب «التوفيز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إن المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز المدير الفني السابق لأندية ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وداليان بروفشيونال الصيني، أجرى مباحثات إيجابية جداً مع مجلس إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي من أجل الاتفاق على توليه مهمة تدريب «التوفيز» في الموسم الجديد.

وقال الموقع إن بينيتيز أصبح هو المرشح المفاجأة، بعد أن تردد اسم نونو إسبيريتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، ولكن إدارة إيفرتون صرفت النظر عن هذا الأخير.وأضاف الموقع إن ثمة اتفاقاً سيتم هذا الأسبوع بين بينيتيز وإدارة إيفرتون، ليصبح هذا المدرب الإسباني أول مدرب يتولى تدريب الغريمين ليفربول وإيفرتون اللذين يتنافسان دائماً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» من خلال «ديربي» المرسيسايد.

ولم يرتبط إيفرتون بأي مدرب جديد منذ رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في بداية شهر يونيو الجاري إلى ريال مدريد الإسباني.

وكان نونو إسبيريتو المرشح المفضل في البداية ولكن إدارة التوفيز جمدت المفاوضات معه، ليظهر بينيتيز في الصورة.

وكانت أسماء كثيرة أخرى ترددت من قبل لتدريب إيفرتون منها روبرتو مارتينيز وديفيد مويز وإيدي هاو، إلا إن المعجبين بالمدرب الإسباني داخل النادي، كانوا كثيرين ورحبوا بشدة بتوليه المهمة، رغم علاقته الوطيدة بنادي ليفربول منافسهم اللدود، حيث كان يقود «الريدز» خلال الفترة من 2004 إلى 2010، وأحرز مع ليفربول بطولة دوري الأبطال عام 2005، وكأس الرابطة بعدها بعام واحد.

ولا يعمل بينيتيز في الوقت الحالي، حيث ترك ناديه الصيني داليان بروفشيونال في يناير الماضي.