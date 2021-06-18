جماهير الريال تحدد اتجاه راموس!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تميل جماهير ريال مدريد إلى تشجيع نجمها المحبوب سيرجيو راموس الذي انتهى عقده مع «الملكي»، على الرحيل إلى إنجلترا للعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ولن يجد قائد «الميرينجي» السابق أدنى صعوبة في خوض مغامرة جديدة مع ناد آخر اعتباراً من الموسم الجديد، لما يتمتع به من إمكانات فنية وبدنية عالية، فضلاً عن شخصيته المتميزة كقائد.

ففي استطلاع للرأي أجرته صحيفة «ماركا» على قرائها، بشأن المحطة القادمة لهذا النجم الإسباني الكبير، أبدى 35% من الذين استطلعت آراؤهم رغبتهم في أن يلعب راموس في «البريميرليج»، بينما صوّت 24% لمصلحة نادي باريس سان جيرمان، في حين أعرب 18% من الذين سئلوا عن تأييدهم لعودة راموس إلى ناديه القديم إشبيلية، وقال 17% إنه من الأفضل أن يتجه إلى إيطاليا لخوض تجربة مختلفة في أحد أندية «الكالشيو».

وطرحت الصحيفة سؤالاً آخر يتعلق بالنادي الذي من الممكن أن يلعب له راموس في الدوري الإنجليزي، وقالت: الأقرب هو مانشستر يونايتد الذي كان مهتماً لفترة طويلة بالحصول على خدمات راموس، بل وكان في وقت ما في الماضي على وشك التوقيع في أولد ترافورد، ولكن بعد التعاقد مع المدافع هاري ماجواير، أصبح اليونايتد لديه مدافع يثق فيه ويعتمد عليه، ومع ذلك من الممكن أن يقدم النجم الأندلسي خبراته الطويلة في الملاعب لخط دفاع الشياطين الحمر.

واستبعدت الصحيفة نادي مانشستر سيتي،وخاصة بعد أن عزز دفاعه بالنجم البرتغالي الشاب روبن دياز، الذي يلعب إلى جوار المدافع جون ستونز في قلب الدفاع ، فضلاً عن وجود الفرنسي إيميريك لابورت على دكة البدلاء.