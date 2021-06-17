الأهلي يكشف عن إصابة جديدة قبل مواجهة الترجي

القاهرة (د ب أ)

أعلن الجهاز الطبي لفريق الأهلي المصري، عن إصابة أحمد رمضان بيكهام الظهير الأيمن للفريق خلال المران الرئيس، الذي أقيم اليوم بالملعب بالفرعي لرادس، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، تأتي الإصابة في وقت يغيب فيه الظهير الأساسي محمد هاني عن مرافقة بعثة الفريق إلى تونس للإصابة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الخميس، إن اللاعب لم يستكمل المران اليوم بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

وأضاف أن اللاعب سوف يخضع لأشعة سونار على العضلة الضامة مساء اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في مران الغد ولحاقه بالمباراة من عدمه.

وخاض فريق الأهلي المصري مرانه الرئيس اليوم، حيث حرص بيتسو موسيماني المدير الفني على تخصيص فقرات تدريبية متنوعة للاعبيه، فقام بتقسيمهم إلى أربع مجموعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس.