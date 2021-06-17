ثنائية جديدة لخيول الإمارات في اليوم الثالث برويال أسكوت

محمد حسن (دبي)

واصلت خيول الإمارات حضورها القوي في مهرجان رويال أسكوت البريطاني، وسجلت ثنائية رائعة خلال فعاليات اليوم الثالث للمهرجان العريق، الذي يختتم يوم السبت، وجاءت الثنائية عبر كل من «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«محافظ» لشادويل.

وافتتح الحفل «بيرفكت باور» بقيادة بول هناجان وإشراف ريتشارد فاهي، عندما اقتنص الصدارة في الأمتار الأخيرة في سباق نورفولك ستيكس للفئة الثانية على مسافة السرعة 1000 متر لخيول السنتين.

وقدم «بيرفكت باور» ابن الفحل «أرداد» مستوى رائعاً في مشاركته الأولى بالرويال أسكوت، متفوقاً على الوصيف «جوبيرز جو» بفارق رأس، وسجل زمناً بلغ 1:00:44 دقيقة.

ونجح المهر «محافظ» بقيادة جيم كرولي وإشراف وليام هجاس، في تحقيق لقب هامبتون كورت ستيكس للفئة الثالثة، وهو الفوز الرابع على التوالي لابن «فرانكل»، الذي أظهر قدراته بعدما تخطى صاحب المركز الثاني «رومان إمباير» بفارق طول وثلاثة أرباع الطول.

وتوج الجواد «سابجيكتيفيست» بلقب الشوط الرئيس في الحفل، سباق جولد كب للفئة الأولى، بعد أن تغلب على المرشح الأول «سترادي فيرياس» الفائز بهذا اللقب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وانفرد ابن الفحل «تيوفيلو» العائد لجيم ووكر، بإشراف مارك جونستون وقيادة جو فانينج، بالصدارة متفوقاعلى الفرس «برينسيس زو» بفارق مريح بلغ خمسة أطوال، بينما حل «سبانيش ميش» في المركز الثالث.