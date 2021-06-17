«فلاشينج ميدوز».. كامل العدد!

لندن (د ب أ)

أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، أن النسخة المقبلة ستكون أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، التي تشهد السماح بالحضور الجماهيري بكامل سعة المدرجات، منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت بطولة أميركا المفتوحة هي الأولى من بطولات جراند سلام التي تقام في ظل جائحة كورونا في العام الماضي، لكنها أقيمت بدون جماهير.

وشهدت بطولتا أستراليا وفرنسا المفتوحتان «رولان جاروس» هذا الموسم حضور الجماهير بنسبة محددة من سعة المدرجات، بينما يتوقع أن تشهد فقط مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة ويمبلدون المقبلة السماح بالحضور الجماهيري بكامل سعة المدرجات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم الخميس.

أما بطولة أميركا المفتوحة، التي تنطلق في 30 أغسطس المقبل، فستكون الأولى من بين بطولات جراند سلام التي تشهد حضوراً بكامل سعة المدرجات.

وقال مايك دوز الرئيس التنفيذي لرابطة التنس بالولايات المتحدة: نحن متحمسون للغاية لاستقبال جماهيرنا الرائعة من جديد في بطولة أميركا المفتوحة هذا العام.

وأضاف: بينما كنا فخورين بإقامة الحدث في 2020، كنا نفتقد جماهيرنا في المدرجات، لأننا نعرف أنهم يشكلون جزءًا كبيراً ما يجعل بطولة أميركا لا مثيل لها.

وتابع: التحديات التي فرضها الوباء كانت صعبة علينا جميعا، لكن رياضتنا شهدت تكاتفاً غير مسبوق وواجهت كل التحديات، الاهتمام بالتنس تعزز، وذلك مع دخول أربعة ملايين من اللاعبين الجدد والعائدين إلى الملاعب خلال العام الماضي.

وأضاف: رياضتنا تقدمت في أصعب الأوقات، وبطولة أميركا المفتوحة هذا العام تعد بأن تكون احتفالية لا تنسى للعبة التنس، بالنسبة للمشاركين والمستمتعين بالمنافسات. وستطرح تذاكر مباريات البطولة للبيع للجمهور اعتباراً من 15 يوليو المقبل.