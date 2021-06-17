موراي يسقط من الدور الثاني في كوينز

لندن (د ب أ)

أفسد الإيطالي ماتيو بيريتيني عودة النجم البريطاني آندي موراي إلى بطولة كوينز كلوب للتنس في العاصمة البريطانية لندن، وأطاحه من الدور الثاني للبطولة بعدما تغلب عليه 6/ 3 و6/ 3 اليوم الخميس.

وجاء فوز بيريتيني المصنف الأول للبطولة والتاسع على العالم، أمام موراي بعد يومين من تحقيق اللاعب البريطاني الفوز في أول مباراة فردي له على الملاعب العشبية خلال ثلاثة أعوام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وعانى موراي، المصنف الأول على العالم سابقا، لفترة طويلة من الإصابات وكان آخرها إصابته في أعلى الفخذ، لكنه لم يظهر أي معاناة في التحرك على أرض الملعب أمام بيريتيني الذي وصل من قبل إلى الدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز».

وتبددت أمال موراي في الوصول لدور الثمانية بالبطولة للمرة السابعة في مسيرته وللمرة الأولى منذ تتويجه بلقبها عام 2016.

ويلتقي بيريتيني في مباراته المقبلة، البريطاني دان إيفانز الذي صعد إلى دور الثمانية بالبطولة للمرة الأولى إثر فوزه على الفرنسي أدريان.