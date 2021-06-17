تعاون بين «الأولمبياد الخاص» و«الرياضات الشتوية» لدورة «كازان»

أبوظبي (وام)

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي ملتقى رياضيا بالتعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية مساء أمس، لدعم وتشجيع الفريق الإماراتي الذي سيشارك في دورة الألعاب العالمية الشتوية بمدنية كازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 28 يناير 2022.

وأكدت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أن تحضيرات المنتخبات في كافة الرياضات تتم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يساهم في التنظيم والتدريب للوفد الإماراتي الذي يشارك في 3 ألعاب هي الفلوربول، والتزلج الاستعراضي، وتزلج اختراق الضاحية أكثر من 18 لاعبا ولاعبة يتنافسون في الألعاب العالمية.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني للاولمبياد الخاص «يسعى الأولمبياد الخاص دوما لتمكين ودمج أصحاب الهمم في الدولة حيث كان في مقدمة المؤسسات المحافظة على نشاطاته عن بعد عبر استخدم التكنولوجيا خلال جائحة كورونا، ونحن راضون عن المستوى المشرف للاعبي وأبطال الأولمبياد الخاص، وفخورون بمرافقنا الرياضية العالمية التي وفرت لنا صالات تزلج على أعلى مستوى في جميع إمارات الدولة ليتم تدريب اللاعبين فيها، وإنجازات لاعبي وأبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي سواء في دورة الألعاب العالمية أبوظبي 2019 أو غيرها تعد وساما على صدر كل إماراتي يفخر بأبناء وطنه في جميع المحافل».

من جانبه قال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية «نضع منصات التتويج، هدفا رئيسيا لنا جميعا، ونحن ملتزمون في الاتحاد بدعم وتشجيع أصحاب الهمم ودمجهم مجتمعياً من خلال الرياضة، وجاء الملتقى لتحقيق هذا الهدف ولإعداد فريق إماراتي قادر على المنافسة على الألقاب والميداليات، ونحن على ثقة بقدرات أبطالنا من أصحاب الهمم، وحرصهم ومثابرتهم وعزمهم على الظهور بأفضل صورة في تلك المناسبة العالمية».

وشهد الملتقى مساهمة فاعلة من نجوم الرياضات الشتوية في تدريب لاعبي الأولمبياد الخاص وعبرت البطلة الإماراتية زهرة لاري لاعبة التزلج الاستعراضي ومعها لاعبات منتخب هوكي الجليد فاطمة القبيسي، وفاطمة العلي، وآية السجواني عن سعادتهن بالتواجد مع أصحاب الهمم من أبطال وبطلات الأولمبياد الخاص الإماراتي، وثقتهم الكاملة في قدراتهم لصعود منصات التتويج. وأبدى الجميع ترحيبا كبيرا بدعمهم ومساعدتهم على التجهيز للألعاب العالمية الشتوية.