23 لاعباً في قائمة «منتخبنا الشاب» لكأس العرب

دبي (الاتحاد)

تُغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 غداً إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، للفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وتضم بعثة منتخبنا 23 لاعباً هم: سلطان عادل محمد (اتحاد كلباء) مبارك بني زامه، محمد أحمد اليماحي، محمد عبدالله الوافي (الجزيرة) خالد توحيد محمد، علي طاهر إبراهيم، ضاري فهد المازم (الشارقة) إبراهيم حسن النوبي، عبداللطيف صالح الدوسري، يوسف إبراهيم البلوشي (شباب الأهلي) حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة) بلال علي الجسمي، حسن عبدالله لنجاوي، أحمد جاسم البلوشي، علي عبدالعزيز البلوشي (النصر) سعيد أحمد العامري، عبدالله أحمد عبدالله، خالد ناصر الجابري، منصور سعيد المنهالي، علي محمد المصعبي، (الوحدة)، عبدالله بدر مرزوق (الوصل) خالد صالح السعدي، عيسى خلفان الحراصي (العين).

واستعد أبيض الشباب للبطولة بإقامة معسكر داخلي بدبي خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيجا وجهازه المساعد بمتابعة مباشرة من رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية الذين حرصوا على متابعة التدريبات وحث اللاعبين على تقديم كل ما لديهم خلال هذه البطولة المهمة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغر، طاجيكستان وجيبوتي، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.