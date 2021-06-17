تصاعد أسهم علي مبخوت في المنافسة على لقب «الأفضل» آسيوياً

معتز الشامي (دبي)

ارتفعت أسهم علي مبخوت هداف منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة، لدخول قائمة اللاعبين المرصودين من الإدارة الفنية بالاتحاد القاري، للتواجد ضمن سباق أفضل لاعب في القارة، سواء لعام 2021 أو للعام المقبل، الذي سيشهد عودة الجزيرة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بالتوازي مع مشاركة المنتخب في تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة لمونديال 2021.

وأشارت مصادر بالاتحاد الآسيوي، إلى أن معايير اختيار وترشيح أفضل لاعب في القارة، تعتمد على مشوار اللاعبين مع أنديتهم، في دوري الأبطال، وأيضاً مع منتخباتهم الوطنية في المحافل القارية والدولية، وأوضحت أن مبخوت سجل مع «الأبيض» خلال مسيرته 76 هدفاً بشكل عام، منها 11 هدفاً بالتصفيات الحالية، والتي جعلته المرشح الأوحد في صدارة هدافي آسيا بالتصفيات، خاصة مع استمرار المنافسات في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وقال أندي روكسبيرج المدير الفني للاتحاد الآسيوي: مبخوت لاعب مميز بالفعل، وتنتظره نجاحات أكبر خلال المرحلة المقبلة، أتمنى أن يواصل على هذا الأداء ليدخل فلك المنافسة على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال الفترات المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي احتفى فيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجم منتخبنا الوطني علي مبخوت، بوصفه هداف التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا والمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.

ونشر الاتحاد الآسيوي أمس تقريراً موسعاً على موقعه الرسمي، أشار فيه إلى تألق علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات ليكون هداف التصفيات، برصيد 11 هدفاً أسهم من خلالها في تأهل المنتخب الإماراتي إلى نهائيات أمم آسيا، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

ويملك علي مبخوت سجلاً حافلاً من الأرقام القياسية الفردية، حيث إنه الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 76 هدفاً في 92 مباراة، متساوياً مع بيليه، وثاني أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات ما زال ينشط في الملاعب بعد رونالدو، متفوقاً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البولندي روبرت لوفاندوفيسكي.

ودخل مبخوت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأسرع هدف في تاريخ بطولة أمم آسيا، وهو الذي سجله في مرمى البحرين بعد 14 ثانية من عمر المباراة، كما إنه أكثر لاعب سجل في موسم واحد بالدوري برصيد 33 هدفاً في موسم 2016، كما إنه الهداف التاريخي للجزيرة على مر العصور واقترب كثيراً من تحطيم رقم القناص فهد خميس الذي يمتلك من الأهداف 175 هدفاً في الدوري، فيما يمتلك مبخوت 172 هدفاً.

كما إنه اللاعب الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري الخليج العربي في عصر الاحتراف مرتين.