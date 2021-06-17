شباب الأهلي يتعاقد مع الفرنسي سياكام

دبي (الاتحاد)

نجح فريق شباب الأهلي لكرة اليد في إبرام أول صفقاته للموسم الجديد 2021 -2022، وذلك بالتعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي ايروان سياكام، ووقع اللاعب العقد بحضور الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية المدير التنفيذي.

وبدأ اللاعب مشواره مع فريق ليل الفرنسي وبعدها تنقل بين عدة أندية فرنسية أهمها دانكرك وكراتاي وأخيراً نادي شامبيري، وحقق العديد من البطولات معها، وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق بأفضل اللاعبين المحترفين للمنافسة على كافة الألقاب المحلية والاقليمية والقارية.